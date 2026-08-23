جزییات کشف میدان جدید گازی در جنوب استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاک نژاد وزیر نفت ضمن تایید کشف میدان گازی جدید در جنوب استان فارس به میزان حدود ۷.۶۵ تریلیون فوت مکعب گاز، در تشریح جزییات این اکتشاف اظهار کرد: خوشبختانه به لطف خدا و با همت همکاران سختکوش صنعت نفت، خداوند توفیق داد با کشف مقادیر عظیمی از گاز در میدانی در جنوب استان فارس یه ثروت ملی کشور اضافه کنیم.

وی تصریح کرد: بیش از ۷.۵ TCF یا ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز کشف شده است که با احتساب ضریب بازیافت، امکان استحصال حدود ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز از آن فراهم است و این میزان استحصال، معادل آن است که یک فاز پارس جنوبی بتواند ۱۵ سال تامین گاز شود.

وزیر نفت خاطرنشان کرد: این حجم عظیم گاز از یک ویژگی خاصی برخوردار است و آن شیرین بودن آن است که هم هزینه های عملیات توسعه ای و هم هزینه های بهره برداری را کاهش می دهد و در کنار آن، حجم گاز حجم عظیم میعانات گازی است که ده ها میلیارد دلار ارزش ذاتی آن است و ثروت عظیمی برای کشور به بار آورده است.

پاک نژاد افزود: ما باید رد اسرع وقت برای برنامه ریزی و اجرای عملیات توسعه این میدان گازی تلاش کنیم تا بتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن از این میدان بهره برداری کنیم و گاز آن را در صنعت و سایر بخش های انرژی بر کشور مورد استفاده قرار دهیم.