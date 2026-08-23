به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیمورییانسری شامگاه یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای کشاورزی استان اظهار کرد: در یک سال گذشته ۲۴۵ پروژه در بخشهای مختلف کشاورزی به بهرهبرداری رسیده که مجموع اعتبارات اختصاصیافته به این طرحها به ۵۱ هزار و ۲۰۸ میلیارد ریال میرسد.
وی افزود: اجرای این طرحها در مجموع یک هزار و ۵۷ فرصت شغلی مستقیم و ۱۰ هزار و ۴۷۳ فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کرده و زمینه بهبود وضعیت معیشتی ۲۵ هزار و ۴۷ خانوار مازندرانی را فراهم آورده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به طرحهای افتتاحشده در هفته دولت گفت: از مجموع پروژههای اجراشده، ۶۶ طرح با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال در هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
تیمورییانسری ادامه داد: این طرحها برای ۳۷۳ نفر اشتغال مستقیم و برای ۲ هزار و ۹۸۲ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده و از طریق اجرای آنها، معیشت پنج هزار و ۷۴ خانوار در استان تحت تأثیر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختها یکی از محورهای اصلی برنامههای بخش کشاورزی استان است، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این پروژهها تنها افزایش ظرفیت تولید نیست، بلکه کاهش هزینههای تولید، ارتقای بهرهوری و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای فعالیت کشاورزان و تولیدکنندگان دنبال میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تأکید کرد: اجرای پروژههای زیرساختی در مناطق روستایی میتواند به پایداری اشتغال، تقویت اقتصاد روستاها و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار کمک کند و از این منظر، سرمایهگذاری در بخش کشاورزی دارای آثار اقتصادی و اجتماعی همزمان است.
تیمورییانسری با اشاره به نقش مازندران در تأمین محصولات کشاورزی کشور گفت: تقویت ظرفیتهای تولیدی استان و توسعه زیرساختهای این بخش، علاوه بر حمایت از معیشت کشاورزان، در افزایش پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی کشور نیز مؤثر خواهد بود.
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