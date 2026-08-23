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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۵

۲۴۵ طرح کشاورزی در مازندران به بهره‌برداری رسید

۲۴۵ طرح کشاورزی در مازندران به بهره‌برداری رسید

ساری - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از بهره‌برداری ۲۴۵ طرح زیرساختی و عمرانی در بخش کشاورزی استان طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری‌یانسری شامگاه یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های کشاورزی استان اظهار کرد: در یک سال گذشته ۲۴۵ پروژه در بخش‌های مختلف کشاورزی به بهره‌برداری رسیده که مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به این طرح‌ها به ۵۱ هزار و ۲۰۸ میلیارد ریال می‌رسد.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها در مجموع یک هزار و ۵۷ فرصت شغلی مستقیم و ۱۰ هزار و ۴۷۳ فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کرده و زمینه بهبود وضعیت معیشتی ۲۵ هزار و ۴۷ خانوار مازندرانی را فراهم آورده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به طرح‌های افتتاح‌شده در هفته دولت گفت: از مجموع پروژه‌های اجراشده، ۶۶ طرح با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال در هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

تیموری‌یانسری ادامه داد: این طرح‌ها برای ۳۷۳ نفر اشتغال مستقیم و برای ۲ هزار و ۹۸۲ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده و از طریق اجرای آنها، معیشت پنج هزار و ۷۴ خانوار در استان تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها یکی از محورهای اصلی برنامه‌های بخش کشاورزی استان است، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این پروژه‌ها تنها افزایش ظرفیت تولید نیست، بلکه کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای بهره‌وری و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت کشاورزان و تولیدکنندگان دنبال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تأکید کرد: اجرای پروژه‌های زیرساختی در مناطق روستایی می‌تواند به پایداری اشتغال، تقویت اقتصاد روستاها و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار کمک کند و از این منظر، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دارای آثار اقتصادی و اجتماعی همزمان است.

تیموری‌یانسری با اشاره به نقش مازندران در تأمین محصولات کشاورزی کشور گفت: تقویت ظرفیت‌های تولیدی استان و توسعه زیرساخت‌های این بخش، علاوه بر حمایت از معیشت کشاورزان، در افزایش پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی کشور نیز مؤثر خواهد بود.

کد مطلب 6925512

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