مشاهده دایناسور در مناطق بیابانی خراسان رضوی تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل سالاری، مدیر روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تصاویر مربوط به مشاهده موجودی شبیه دایناسور در مناطق بیابانی استان را تکذیب و اظهار کرد: عکس منتشر شده در فضای مجازی کاملاً جعلی و تولید شده توسط هوش مصنوعی است.

مدیر روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: طی روزهای اخیر تصویری در شبکه‌های اجتماعی دست ‌به‌ دست می‌شود که موجودی شبیه دایناسور را در محیطی بیابانی در شهرستان بینالود نشان می‌دهد و برخی افراد آن را به مناطق تحت مدیریت این اداره کل نسبت داده‌اند؛ این موضوع از همان ابتدا مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: برای صحت‌سنجی دقیق تصویر، از ظرفیت‌های تحلیلی هوش مصنوعی پیشرفته گروک (Grok) استفاده شد. نتیجه بررسی‌های فنی و تحلیل بصری گروک به ‌طور قطعی تأیید کرد که تصویر مذکور کاملاً مصنوعی، تولید شده توسط هوش مصنوعی و فاقد هرگونه واقعیت میدانی است.

سالاری تأکید کرد: هیچ گزارش رسمی، مستند یا مشاهده میدانی از سوی محیط‌بانان، کارشناسان و نیروهای حفاظتی این اداره کل مبنی بر وجود چنین موجودی در طبیعت استان وجود ندارد. دایناسورها میلیون‌ها سال پیش منقرض شده‌اند و انتشار چنین محتواهایی جز تشویش اذهان عمومی و ترویج اطلاعات نادرست نتیجه دیگری ندارد.

مدیر روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در ادامه از شهروندان و کاربران فضای مجازی خواست از بازنشر تصاویر و اخبار تأیید نشده خودداری و هرگونه مشاهده یا گزارش مرتبط با حیات وحش را صرفاً از طریق کانال‌های رسمی و سامانه ارتباط مردمی این اداره کل پیگیری کنند.