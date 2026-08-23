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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

مشاهده دایناسور در مناطق بیابانی خراسان رضوی تکذیب شد

مشاهده دایناسور در مناطق بیابانی خراسان رضوی تکذیب شد

مشهد- در پی انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر مشاهده یک دایناسور در خراسان رضوی اداره کل محیط زیست این استان وجود این گونه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل سالاری، مدیر روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تصاویر مربوط به مشاهده موجودی شبیه دایناسور در مناطق بیابانی استان را تکذیب و اظهار کرد: عکس منتشر شده در فضای مجازی کاملاً جعلی و تولید شده توسط هوش مصنوعی است.

مدیر روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: طی روزهای اخیر تصویری در شبکه‌های اجتماعی دست ‌به‌ دست می‌شود که موجودی شبیه دایناسور را در محیطی بیابانی در شهرستان بینالود نشان می‌دهد و برخی افراد آن را به مناطق تحت مدیریت این اداره کل نسبت داده‌اند؛ این موضوع از همان ابتدا مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: برای صحت‌سنجی دقیق تصویر، از ظرفیت‌های تحلیلی هوش مصنوعی پیشرفته گروک (Grok) استفاده شد. نتیجه بررسی‌های فنی و تحلیل بصری گروک به ‌طور قطعی تأیید کرد که تصویر مذکور کاملاً مصنوعی، تولید شده توسط هوش مصنوعی و فاقد هرگونه واقعیت میدانی است.

سالاری تأکید کرد: هیچ گزارش رسمی، مستند یا مشاهده میدانی از سوی محیط‌بانان، کارشناسان و نیروهای حفاظتی این اداره کل مبنی بر وجود چنین موجودی در طبیعت استان وجود ندارد. دایناسورها میلیون‌ها سال پیش منقرض شده‌اند و انتشار چنین محتواهایی جز تشویش اذهان عمومی و ترویج اطلاعات نادرست نتیجه دیگری ندارد.

مدیر روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در ادامه از شهروندان و کاربران فضای مجازی خواست از بازنشر تصاویر و اخبار تأیید نشده خودداری و هرگونه مشاهده یا گزارش مرتبط با حیات وحش را صرفاً از طریق کانال‌های رسمی و سامانه ارتباط مردمی این اداره کل پیگیری کنند.

کد مطلب 6924859

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    نظرات

    • حمید IR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
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      پاسخ
      نیاز به تکذیب هم نبود.هر شخصی که یک ذره مغزم تو سرش بود می فهمید هوش مصنوعیه!

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