به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام در نشست خبری قبل از بازی تراکتور تبریز و پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر فصل جاری فوتبال کشور گفت: به مهدی تارتار همکار عزیزم خدا قوت میگویم که سالها در این فوتبال زحمت کشید. او سال گذشته هم فصل فوقالعادهای را گذراند و با گلگهر سیرجان توانست سهمیه آسیایی را کسب کند که کار بزرگی بود. حضور تارتار در پرسپولیس قطعاً نشان از لیاقت او دارد و امیدوارم او در ادامه مسیر مربیگری به موفقیت برسد.
سرمربی تراکتور درباره حساسیت تقابل با پرسپولیس تصریح کرد: زمانی که تیمهای بزرگ رودرروی هم قرار میگیرند، بازی شرایط ویژهای به خود میگیرد. تمرکز ما روی بازی خودمان است تا با تمرکز کامل بتوانیم سه امتیاز مسابقه را بگیریم.
نکونام درباره احتمال حضور دو بازیکن مصدوم در دیدار فردا تاکید کرد: مهدی هاشمنژاد را برای این مسابقه در اختیار نداریم، اما مهدی ترابی دو روز است با تیم تمرین می کند و کنارمان خواهد بود. شاید هاشمنژاد را یکی دو بازی دیگر نداشته باشیم. سلامتی بازیکنان برای من مهمتر از حضور در چند بازی است.
نکونام با اشاره به غیبت تماشاگران در دیدار با پرسپولیس یادآور شد: همان روز اول گفتم حضور تماشاگران چقدر برای من مهم است و میدانم حضور آنها در ورزشگاه چقدر به ما نیرو میدهد. متأسفانه این تصمیم از قبل گرفته شده است و ما همیشه به تصمیم کمیته انضباطی احترام میگذاریم.
وی با اشاره به برتری دشوار مقابل سپاهان در هفته گذشته یادآور شد: زود است درباره لیگ صحبت کنیم، اما هفته گذشته بازی سخت و سنگینی برابر سپاهان پشت سر گذاشتیم. با توجه به اینکه دو نفر از بهترین نفرات هجومی فوتبال ایران را در اختیار نداشتیم، تیم ما شخصیت خودش را نشان داد. خوشحال هستیم که ترابی را در بازی فردا در اختیار داریم و امیدوارم در ادامه لیگ، از بقیه بازیکنان نیز بهترین استفاده را برای نتایجی که لیاقت آن داریم، ببریم.
نکوناه درباره اینکه انتظار از او تیمی با ظرفیت شدید دفاعی بود اما نشان داد بازی رو به جلو را در تراکتور دوست دارد گفت: صحبتهایی که انجام میدهیم، اظهارات عامیانهای است که بهخصوص در زمان بازی با تیمهای بزرگ به وجود میآید. علاوه بر این، متوجه برخی حاشیهها در یکی دو روز اخیر بودهایم.
نکونام با اشاره به دوران سرمربیگری خود در استقلال اظهار داشت: زمانی که در استقلال بودم، دومین خط حمله برتر لیگ را داشتیم؛ آنهم در شرایطی که مشکلات عجیب و غریبی داشتم. بازخوردی که دوستان در رسانهها میدهند، چیز دیگری است. تیم ما با توجه به اینکه دو نفر از مهرههای هجومی لیگ را در اختیار ندارد، خیلی خوب و روان بازی میکند. من نمیتوانم به خودم و تیمم دروغ بگویم و به نظرم ایراداتی داریم که باید برطرف کنیم.
سرمربی تراکتور در خصوص تاثیر بازگشت ترابی و هاشمنژاد به جمع سرخ های تبریز گفت:کیفیت این بازیکنان در حد تیم ملی و جام جهانی بوده و هست. من نسبت به شرایط بازی تصمیم میگیرم. در این لیگ هیچ مسابقهای نیست که تیمی سوار بر بازی باشد. ما قطعاً روزهای بدی خواهیم داشت و مهم است که در روز بد، شخصیت تیمی خودمان را حفظ کنیم. ما نیاز داریم کنار هم باشیم و اگر قرار باشد کار بزرگی انجام دهیم، کسی به تنهایی نمیتواند کاری کند. ما به شما (خبرنگاران) و هواداران نیاز داریم.
سرمربی تراکتور درباره اینکه پرسپولیس در دو دیدار اخیر نشان داده که در ابتدای بازی نمایشی هجومی ارائه میکند، خاطرنشان کرد: تراکتور قطعاً برنامهریزی و تمرکز کافی برای موفقیت را دارد و من فقط به ۲۰ دقیقه بازی فکر نمیکنم. ما نقاط قوت حریف را میشناسیم و میدانیم آنها چگونه بازی خواهند کرد.
نکونام دربار اهمیت بردن استقلال، پرسپولیس و سپاهان برای قهرمانی در لیگ برتر گفت: برای من مهم است که تیمم خوب بازی کند و به موفقیت برسد. به این فکر نمیکنم که تیم ما نتوانسته چند مسابقه (مقابل پرسپولیس) به برتری برسد. کل لیگ برای ما مهم است؛ نه فقط سه بازی. اگر در بازیهای بزرگ بیشتر از سه امتیاز میدادند، به آنها بیشتر توجه میکردم. ما برای جبران گذشته تلاش نمیکنیم و تا آخرین لحظه برای رسیدن به هدف خودمان میجنگیم.
او درباره احتمال اضافه شدن مربی خارجی به کادرفنی خودش اظهار داشت: تقریباً کارهای اداری انجام شده است و فکر کنم در یک هفته آینده، نفرات جدید به ما اضافه شوند.
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