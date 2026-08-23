رشد مجدد قیمت طلا و سکه در بازار؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۲ میلیون شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس نرخهای اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر، امروز قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۲۱ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۲۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید نیز ۲۱۸ میلیون تومان است.
افزایش قیمت سکه و طلا در بازار داخلی
در بازار سبزهمیدان، قیمت نیمسکه بهار آزادی ۱۱۲ میلیون تومان، ربعسکه بهار آزادی ۶۱ میلیون تومان و سکه یکگرمی ۳۱ میلیون تومان تعیین شده است و به فروش میرسد.
هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۹۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ۴۶۰۴ دلار است.
این افزایش قیمتها در حالی رخ میدهد که پیشبینیهای اخیر از احتمال رسیدن قیمت طلا به ۴۹۰۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۶ حکایت دارد.
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