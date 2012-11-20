"مکبث زار" آخر هفته به مسکو می رود/ حضور اندیشه فولادوند در "چاله"

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم پشت کوهی و گروهش که به تازگی اجرای جدیدترین نمایش خود"مثل آب برای شکلات" را با استقبال تماشاگرانش در بندرعباس به پایان رساندند، آخرهفته جاری جهت اجرای نمایش" تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند، "مکبث "درجشنواره "شبهای مسکو" عازم روسیه می شوند.
این نمایش برگرفته از"مکبث" شکسپیر است اما با نگاهی تازه و مدرن، براساس آیین زار جنوب ایران اجرا می شود و بر اساس این روایت ،مکبث برای بابا زارشدن دست به جنایت میزند واز پادشاهی اسکاتلند به بابا زاری اهل هوا در جزیره هرمز ایران میپیوندد.
داود اسلامی، محمد سایبانی، سارا توکلی، فریبا امیری، مجید کشاورز،بهروزعباسی،مسعود اولی بندری و رضا کولغانی بازیگران این نمایش هستند که قرار است 23 نوامبر(3 آذر ماه) درفستیوال بین المللی تئاتر شبهای مسکو روی صحنه برود.
در این اجرا، پشت کوهی با نگاهی به شیوههای اجرایی کابوکی، کاتاکالی، بوتو و کمدیا دلارته یک اجرای متفاوتی از این اثر شکسپیررا در فضایی از مراسم آیینی زار جنوب ایران ارائه کرده وموسیقی به عنوان یکی از ابزارهای اجرا اتفاقی ،تلفیقی از آوازهای فولکلور جنوب ایران و سازهای مختلف ژاپنی و آفریقایی، هندی واشیاء است. بهرنگ عباس پور آهنگساز این اجرا است و علی شهبازی و وحید حسن رضایی در نوازندگی این سازها او را همراهی می کنند.
آغاز پیش فروش بلیت های نمایش "چاله"
پیش فروش بلیت های نمایش "چاله" به کارگردانی سهیل بیرقی از چهارشنبه اول آذر ماه آغاز می شود. این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی سهیل بیرقی با بازی اندیشه فولادوند، عمار تفتی و عاطفه نوری از 9 آذر هر شب ساعت 20:00در تماشاخانۀ پارین واقع در موزۀ زمان روی صحنه خواهد رفت.
بیرقی که سالها در سینما و تلویزیون فعالیت داشته است این نمایشنامۀ را در سال 86 نوشته و امسال از اوایل آبان ماه تمرین هایش را با گروه آغاز کرده است. در توضیح موضوع "چاله" آمده است: داری راه میری که یهو زیر پات خالی میشه...
پیش فروش بلیت های این نمایش از طریق نشانی اینترنتی www.sayehtheater.com/ticketانجام می شود.
عوامل این نمایش عبارتند از: مدیر برنامه ریزی: امید جزینی، مدیر تولید: کامران حجازی، طراح نور: سروش میلانیزاده، عکاس :آوا کیایی، طراح صحنه و لباس: رضا رزم، گروه کارگردانی: سوده سعدایی، سارا عبداللهی، ساخت تیزر: حسام خلوصی ، محسن بهاری، تهیهکننده: سامان بیرقی، روابط عمومی: ایلیا شمس، منصوره بسمل.
ایوب آقاخانی در نقش یک نمایشنامهنویس به صحنه میرود
ایوب آقاخانی در نمایش"نویسنده مرده است" نقش یک نمایشنامهنویس را بازی میکند. در این نمایش که درباره همکاری یک بازیگر سینما و یک نمایشنامهنویس است، لادن مستوفی و ایوب آقاخانی بازی میکنند.
این نمایش که به نویسندگی و کارگردانی آرش عباسی در بخش چشم انداز سی امین جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفته بود، قرارست پیش از سی و یکمین جشنواره تئاتر فجر در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا شود.
پیش فروش اینترنتی نمایش"پچپچههای پشت خط نبرد" آغاز شد
در این نمایش نوید محمدزاده، محمدهادی عطایی، مهدی فریضه، حمید رحیمی، سینا بالاهنگ، امیراحمد قزوینی، کیوان ساکتاف و محمد اشکانفر به ایفای نقش میپردازند.
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