8 اثر صنایع دستی کرمان مهر اصالت یونسکو دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: در مراسم داوری مهر اصالت یونسکو از بین 20اثر فاخر صنایع دستی استان کرمان که نشان ملی دریافت کرده بودند هشت اثر موفق به کسب نشان این داوری شدند.

حسین شمس الدینی اظهار داشت: استان کرمان پس از استانهای اصفهان و مازندران رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

داوری نشان مرغوبیت مهر اصالت یونسکو آثار صنایع دستی از تاریخ 24 تا 30 آبان ماه جاری در محل هتل لاله تهران با حضور جمعی از داوران یونسکو برگزار شد.

معاون میراث فرهنگی استان کرمان با اشاره به اینکه در دوران قاجاریه بخشی از ایوان ضلع شمالی کاروانسرای گنجعلیخان بنا به دلایل نامعلوم تخریب و دستخوش تغییراتی شده است، افزود: این تغییرات باعث از بین رفتن کتیبه قرآنی خط کوفی ایوان و کلمات مقدس محمد وعلی شده بود.

مرمت مقرنس سردر ورودی کاروانسرای گنجعلیخان کرمان

معاون میراث فرهنگی کرمان اظهار داشت: با تهیه طرح مرمت بخش مذکور، کار بازسازی اسپر واحیاء نقوش، بازسازی گچبریها و کتیبه کوفی آغاز شده است و تا بهمن ماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.

محسن موحدی با اشاره به اینکه این بنا از مهم ترین بناهای دوره صفویه کرمان است که در دست تعمیر قرار دارد، اظهار داشت: در این پروژه بسیار مهم فرصتی مناسب پیش آمده تا از توان فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با مرمت آثار و ابنیه تاریخی بهره گیری شود.

وی ادامه داد: پروسه استحکام بخشی نقوش،مرمت و بازسازی بخش های تخریب شده به صورت کاملا علمی انجام و مستند سازی مرمتی می شود.

موحدی با بیان اینکه این دومین فصل مرمت کاروانسرای گنجعلیخان طی چندسال اخیر است، تصریح کرد: در نظر داریم پس از اتمام عملیات حفاظتی و مرمت اضطراری و بازسازی اطاقهای ضلع شمال شرق مجموعه، بنا آماده کاربری مناسب در راستای اهداف میراث فرهنگی و صنایع دستی شود.

وی افزود: از جمله اهداف مهم در بازسازی و مرمت این بنا بازسازی مقرنس سر در ورودی کاروانسرا است که طی یک ماه آینده مقدمات آن آغاز خواهد شد تا در آینده منظر ورودی بنا از میدان ساماندهی شود.

