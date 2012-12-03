10 میلیارد ریال کالای احتکار و دپو شده در یزد کشف شد

به گزارش خبر گزاری مهر، سردار منوچهر امان اللهی، فرمانده انتظامی استان یزد از کشف محل احتکار دپو انواع برنج های خارجی و ایرانی به ارزش تقریبی 10 میلیارد ریال خبر داد.

وی افزود: نظر به نوسانات قیمت های انواع کالاهای مصرفی در بازار و احتکار کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم توسط افراد سودجو به منظور مبارزه با این پدیده و همچنین ایجاد جو روانی در بین عمده فروشان برای عرضه کالاها، ماموران مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی یزد توانستند محل دپو انواع برنج های خارجی و ایرانی به ارزش 10 میلیارد ریال را شناسایی کنند.

ماموران آگاهی یزد نسبت به ضبط آن اقدام کردند و به همراه پرونده تشکیل شده به مراجع قضایی ارسال کردند.

دستگیری سارقان با هفت فقره سرقت سیم کابل در ابرکوه

سرهنگ علی اکبر فخاری، فرمانده انتظامی ابرکوه بیان کرد: ماموران گشت کلانتری مرکز در زمان گشت زنی در سطح شهر به یک دستگاه سواری پژو 405 مشکوک شدند و جهت متوقف کردن خودرو اقدام کردند که راننده خودرو بدون توجه به فرمان پلیس متواری شد.

وی افزود: طی یک ساعت تعقیب و گریز، راننده اهل و ساکن شیراز در حالی که قصد خروج از ابرکوه را داشت دستگیر شد و در بازرسی از خودرو مقادیری سیم و کابل مسی شبکه هوایی مسروقه، یک عدد قیچی بلند و تعدادی میلگرد کوچک برای بالا رفتن از تیر برق کشف شد.

فخاری عنوان کرد: با انتقال نامبرده به اداره پلیس، در بازجویی پلیسی به هفت فقره سرقت سیم و کابل برق در ابرکوه در مجموع چهار هزار و 710 متر کابل و سیم برق اعتراف کرد.

در این زمینه پرونده تکمیل و به همراه متهم به دادسرا ارسال و متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

کشف 13 فقره سرقت منازل نیمه ساز در یزد

سرهنگ علیرضا خالقی، رئیس پلیس آگاهی یزد گفت: به دنبال سرقت منازل نیمه ساز در یکی از مناطق یزد، ماموران آگاهی به یک دستگاه پژو آردی مشکوک شدند و طی هماهنگی قضایی مالک خودرو به نام داوود را شناسایی کردند.

با تحقیقات پیگیر و مستمر پلیس آگاهی، متهم طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به اداره آگاهی دلالت داده شد.

در بازجویی پلیس به 13 فقره سرقت اماکن خصوصی (سرقت مصالح ساختمانی، میلگرد، لوازم بنایی ) اعتراف کرد.