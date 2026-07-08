کشف و دستگیری یک فقره اخلال در نظام پولی کشور در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی حورمهر گفت: به منظور جلوگیری از اقدامات افراد سودجو و متخلف، با کسب اخبار و اطلاعات جمعآوری شده مبنی بر اینکه شخصی قصد خروج مقداری وجه نقد رایج کشور را دارد، مأموران پلیس به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: مأموران با کار اطلاعاتی، یک نفر را که در قالب مسافر اتوبوس قصد خروج وجوه نقد از طریق مرزهای شرقی کشور را داشت، شناسایی و ضمن اخذ مجوز قضایی او را دستگیر کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد ادامه داد: در بازرسی از وسایل همراه متهم، مقادیر بسیاری انواع ایران چک کشف و متهم نیز که قصد ضربه به نظام اقتصادی کشور را داشت، با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.