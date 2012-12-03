  1. ورزش
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

رده‌بندی نهایی رقابتهای بین المللی جام علی‌اف روسیه اعلام شد

رده‌بندی نهایی رقابتهای بین المللی جام علی‌اف روسیه اعلام شد

پیکارهای بین‌المللی کشتی آزاد جام علی علی اف روسیه در حالی طی روزهای شنبه و یکشنبه 11 و 12 آذرماه در ماخاچ کالای روسیه برگزار شد که تیم کشورمان با کسب دو مدال برنز به کار خود در این جام خاتمه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  تیم منتخب کشتی آزاد ایران در پایان این رقابتها توسط احسان امینی در وزن 84 کیلوگرم و حامد طالبی زرین کمر در وزن 96 کیلوگرم به دو مدال برنز دست یافت و نمایندگان اوزان دیگر از دستیابی به مدال ناکام ماندند.

بنا بر این گزارش رده‌بندی انفرادی این رقابت‌ها به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: 1- آرتم گبک (روسیه) 2- اسماعیل موسکایف (روسیه) 3- شامیل سالیخوف (روسیه) و قاضی مراد رشید (روسیه)
60 کیلوگرم: 1- رستم عبدالرشیدوف (روسیه) 2- آرسن کورماگمدوف (روسیه) 3- دولت نیازبیکوف (قزاقستان) و احمد گارزاتیلوف
66 کیلوگرم: 1- الیاس بیک بولاتوف (روسیه) 2- عظمت بولاتوف (روسیه) 3- احمد چاکایف (روسیه) و دیوید صفریان (ارمنستان)
74 کیلوگرم: 1- حاجی حاجی‌اف (روسیه) 2- رشید قربان‌اف (قزاقستان) 3- حبیب باتیروف (روسیه) و صبا خوبژتی (روسیه)
84 کیلوگرم: 1-  شامیل کودیاماگمدوف (روسیه) 2- عبداله تیم (روسیه) 3- رشید سعداله‌یف (روسیه) و احسان امینی (ایران)
96 کیلوگرم: 1- عبدالسلام گادیس‌اف (روسیه) 2- شامیل احمداف (روسیه) 3- حاجی علی‌جانوف (آذربایجان) و حامد طالبی زرین کمر (ایران)
120 کیلوگرم: 1- ماگومد حاجی نوراسالوف (روسیه) 2- خزیر دورگایف (روسیه) 3- موردیان خوشتوف (اوکراین) و علی عیسی‌یف (آذربایجان)

کد مطلب 1756931

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها