به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب کشتی آزاد ایران در پایان این رقابتها توسط احسان امینی در وزن 84 کیلوگرم و حامد طالبی زرین کمر در وزن 96 کیلوگرم به دو مدال برنز دست یافت و نمایندگان اوزان دیگر از دستیابی به مدال ناکام ماندند.

بنا بر این گزارش رده‌بندی انفرادی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: 1- آرتم گبک (روسیه) 2- اسماعیل موسکایف (روسیه) 3- شامیل سالیخوف (روسیه) و قاضی مراد رشید (روسیه)

60 کیلوگرم: 1- رستم عبدالرشیدوف (روسیه) 2- آرسن کورماگمدوف (روسیه) 3- دولت نیازبیکوف (قزاقستان) و احمد گارزاتیلوف

66 کیلوگرم: 1- الیاس بیک بولاتوف (روسیه) 2- عظمت بولاتوف (روسیه) 3- احمد چاکایف (روسیه) و دیوید صفریان (ارمنستان)

74 کیلوگرم: 1- حاجی حاجی‌اف (روسیه) 2- رشید قربان‌اف (قزاقستان) 3- حبیب باتیروف (روسیه) و صبا خوبژتی (روسیه)

84 کیلوگرم: 1- شامیل کودیاماگمدوف (روسیه) 2- عبداله تیم (روسیه) 3- رشید سعداله‌یف (روسیه) و احسان امینی (ایران)

96 کیلوگرم: 1- عبدالسلام گادیس‌اف (روسیه) 2- شامیل احمداف (روسیه) 3- حاجی علی‌جانوف (آذربایجان) و حامد طالبی زرین کمر (ایران)

120 کیلوگرم: 1- ماگومد حاجی نوراسالوف (روسیه) 2- خزیر دورگایف (روسیه) 3- موردیان خوشتوف (اوکراین) و علی عیسی‌یف (آذربایجان)