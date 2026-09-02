به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: این حادثه در روستای کمرلی شهرستان مراوه‌تپه رخ داد و یک تیم عملیاتی از پایگاه چاتال با دو نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گلستان افزود: این حادثه در مجموع ۶ حادثه‌دیده داشت که پنج نفر از آنان مصدوم شدند و امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند.

وی ادامه داد: یک مصدوم توسط تیم جمعیت هلال‌احمر و چهار مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

حاجیلری گفت: یک دختر ۹ ساله به دلیل درد در ناحیه قفسه سینه توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان رسول اکرم(ص) کلاله انتقال یافت و چهار مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه بیشتر به شرایط مسیر، از وقوع حوادث پیشگیری کنند و در صورت بروز حادثه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.