  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۰

۵ مصدوم در برخورد پراید و پژو ۴۰۵ در مراوه‌تپه

۵ مصدوم در برخورد پراید و پژو ۴۰۵ در مراوه‌تپه

مراوه‌تپه-معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از مصدومیت پنج نفر در پی برخورد یک دستگاه پراید با پژو ۴۰۵ در روستای کمرلی مراوه‌تپه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: این حادثه در روستای کمرلی شهرستان مراوه‌تپه رخ داد و یک تیم عملیاتی از پایگاه چاتال با دو نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گلستان افزود: این حادثه در مجموع ۶ حادثه‌دیده داشت که پنج نفر از آنان مصدوم شدند و امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند.

وی ادامه داد: یک مصدوم توسط تیم جمعیت هلال‌احمر و چهار مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

حاجیلری گفت: یک دختر ۹ ساله به دلیل درد در ناحیه قفسه سینه توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان رسول اکرم(ص) کلاله انتقال یافت و چهار مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه بیشتر به شرایط مسیر، از وقوع حوادث پیشگیری کنند و در صورت بروز حادثه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.

کد مطلب 6935044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها