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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۹

سمنان در مسیر خودکفایی درمانی؛ توسعه خدمات شتاب گرفت

سمنان در مسیر خودکفایی درمانی؛ توسعه خدمات شتاب گرفت

سمنان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از شتاب توسعه خدمات تخصصی سلامت خبر داد و گفت: با توسعه خدمات تخصصی سلامت نیاز بیماران به مراجعه خارج از استان کاهش خواهد یافت.

علی رشیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با موضوع مهم‌ترین اقدامات دانشگاه در حوزه سلامت، درمان، پزشکی خانواده، جوانی جمعیت و توسعه زیرساخت‌های درمانی به پزشکی خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و افزود: هدف طرح حرکت نظام سلامت از درمان محوری به سمت پیشگیری است.

وی ادامه داد: در این طرح افراد با تشکیل پرونده سلامت، به صورت مستمر پایش می‌شوند و در صورت نیاز نیز بیماران از سطح اول به خدمات تخصصی و بستری ارجاع داده خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به برنامه‌های جوانی جمعیت یادآور شد: اقدامات دانشگاه در زمینه پیشگیری از سقط جنین و درمان ناباروری ادامه دارد و مجموعه «نفس» و مرکز ناباروری بیمارستان امیرالمومنین (ع) از ظرفیت‌های مهم استان در این حوزه هستند.

رشیدی پور تأکید داشت: افزایش فرزندآوری علاوه بر حوزه سلامت، نیازمند همکاری دستگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

وی از توسعه خدمات درمان سرطان خبر داد و افزود: راه‌اندازی مرکز رادیوتراپی بیمارستان کوثر، نیاز بیماران به مراجعه خارج از استان را کاهش داده است و راه‌اندازی بخش شیمی‌درمانی بیمارستان معتمدی گرمسار نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از پیگیری تأمین دستگاه پت‌اسکن برای بیمارستان کوثر خبر داد و تصریح کرد: سفارش دستگاه انجام شده و بخشی از منابع مالی آن تأمین شده است.

رشیدی پور با تأکید بر اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان خاطرنشان کرد: اصلاح سبک زندگی، کاهش مصرف دخانیات و تغذیه سالم در پیشگیری از بیماری‌ها موثر است و هزینه غربالگری به مراتب کمتر از درمان بیماری در مراحل پیشرفته خواهد بود.

وی اضافه کرد: از مردم درخواست داریم تا با مراجعه منظم به مراکز خدمات سلامت، از ظرفیت‌های پزشکی خانواده و خدمات پیشگیرانه استفاده کنند.

کد مطلب 6935024

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