سمنان در مسیر خودکفایی درمانی؛ توسعه خدمات شتاب گرفت

علی رشیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با موضوع مهم‌ترین اقدامات دانشگاه در حوزه سلامت، درمان، پزشکی خانواده، جوانی جمعیت و توسعه زیرساخت‌های درمانی به پزشکی خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و افزود: هدف طرح حرکت نظام سلامت از درمان محوری به سمت پیشگیری است.

وی ادامه داد: در این طرح افراد با تشکیل پرونده سلامت، به صورت مستمر پایش می‌شوند و در صورت نیاز نیز بیماران از سطح اول به خدمات تخصصی و بستری ارجاع داده خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به برنامه‌های جوانی جمعیت یادآور شد: اقدامات دانشگاه در زمینه پیشگیری از سقط جنین و درمان ناباروری ادامه دارد و مجموعه «نفس» و مرکز ناباروری بیمارستان امیرالمومنین (ع) از ظرفیت‌های مهم استان در این حوزه هستند.

رشیدی پور تأکید داشت: افزایش فرزندآوری علاوه بر حوزه سلامت، نیازمند همکاری دستگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

وی از توسعه خدمات درمان سرطان خبر داد و افزود: راه‌اندازی مرکز رادیوتراپی بیمارستان کوثر، نیاز بیماران به مراجعه خارج از استان را کاهش داده است و راه‌اندازی بخش شیمی‌درمانی بیمارستان معتمدی گرمسار نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از پیگیری تأمین دستگاه پت‌اسکن برای بیمارستان کوثر خبر داد و تصریح کرد: سفارش دستگاه انجام شده و بخشی از منابع مالی آن تأمین شده است.

رشیدی پور با تأکید بر اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان خاطرنشان کرد: اصلاح سبک زندگی، کاهش مصرف دخانیات و تغذیه سالم در پیشگیری از بیماری‌ها موثر است و هزینه غربالگری به مراتب کمتر از درمان بیماری در مراحل پیشرفته خواهد بود.

وی اضافه کرد: از مردم درخواست داریم تا با مراجعه منظم به مراکز خدمات سلامت، از ظرفیت‌های پزشکی خانواده و خدمات پیشگیرانه استفاده کنند.