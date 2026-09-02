به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی صبح چهارشنبه در بازدید راه های مواصلاتی سمنان با اشاره به آغاز اجرای طرح زیبا سازی و منظر سازی جاده ها، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از محورهای مواصلاتی استان سمنان در مناطق کویری قرار دارد و طولانی، مستقیم و یکنواخت بودن این مسیرها می‌تواند موجب خستگی و کاهش تمرکز رانندگان شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، مجموعه راهداری استان علاوه بر اقدامات مستمر در حوزه نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها، برنامه‌های زیباسازی و منظر آرایی را با هدف ارتقای کیفیت بصری مسیرها و کمک به افزایش هوشیاری کاربران جاده‌ای دنبال می‌کند.

معاون راهداری استان سمنان تصریح کرد: ایجاد تنوع بصری در مسیرهای طولانی و یکنواخت از طریق منظر آرایی و استفاده هدفمند از عناصر قابل مشاهده در حاشیه راه، می‌تواند به حفظ توجه رانندگان و تردد ایمن‌تر کمک کند.

موسوی ادامه داد: همزمان با اجرای طرح زیباسازی، عملیات خط کشی محورهای مواصلاتی استان نیز با جدیت در حال انجام است و راهداران با احیای علائم افقی، قابلیت تشخیص مسیر را به‌ویژه در ساعات شب و شرایط نامساعد جوی افزایش می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: در نخستین مرحله این نهضت، عملیات رنگ‌آمیزی و آشکارسازی نیوجرسی‌ها و گاردریل‌ها در محورهای مواصلاتی شهرستان های استان آغاز شده و این اقدامات به صورت مرحله‌ای در سایر محورهای استان نیز ادامه خواهد داشت.

معاون راهداری استان سمنان گفت: رنگ‌آمیزی نیوجرسی ها و گاردریل ها علاوه بر ایجاد نظم و زیبایی بصری، موجب افزایش قابلیت رویت تجهیزات ایمنی برای رانندگان شده و به‌ویژه در شب و شرایط نامساعد جوی، نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد دارد.

موسوی اضافه کرد: پاکسازی و تسطیح حریم راه، ساماندهی و بهسازی تجهیزات ایمنی، رنگ‌آمیزی نیوجرسی ها و گاردریل ها، خط کشی و احیای علائم افقی و بهبود منظر ورودی و خروجی شهرها از جمله اقداماتی است که در قالب این برنامه دنبال می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: هدف مجموعه راهداری استان این است که با اجرای همزمان اقدامات ایمنی، نگهداری، خط کشی و منظر آرایی، محورهای مواصلاتی سمنان به محیطی منظم‌تر، زیباتر و ایمن‌تر برای تردد مردم و مسافران تبدیل شود.