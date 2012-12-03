قوانین کشتی تا پایان سال تغییر خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "کنستانتین میخالوف" مدرس ازبکستانی فیلا با اعلام این خبر گفت: برخی تغییرات در قوانین کشتی مدون و آماده شده که قرار است کمیتهای متشکل از "مامیاشویلی" از روسیه، "دولت تورلی خانوف" از قزاقستان و "استنلی دزدیک" از آمریکا در بوداپست، روی این مسائل اعمال نظر کنند.
به گفته میخالوف، مسئولان فدراسیون جهانی کشتی فیلا در نظر دارند روز 13 فوریه (25 بهمنماه) در نشستی ویژه در تایلند این تغییر قوانین را بررسی و احتمالا آنرا تایید کنند.
این مدرس فیلا خاطرنشان کرد: احتمال تغییر اوزان یا زمان مبارزات بسیار کم است و به طور کلی این قوانین مواردی را شامل خواهد شد تا مبارزات کشتی را زیبا و دیدنیتر کرده و مشکلات داوری را کمتر کند.
