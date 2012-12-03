17 مدرسه شبانه روزی در استان سمنان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنائیان سفید پیش از ظهر دوشنبه در نشست با اعضای ستاد ساماندهی مدارس شبانه روزی مناطق محروم و روستایی استان سمنان با بیان اینکه 17 مدرسه شبانه روزی در این استان وجود دارد گفت: از این تعداد 11 مدرسه در مقطع متوسطه و مابقی را مدارس راهنمایی تشکیل می دهد.

وی مدارس شبانه روزی را بهترین بستر فرهنگسازی و مهارت آموزی دانش آموزان دانست و گفت: توزیع بسته های آموزشی، استفاده مطلوب از فضاهای مجازی و پورتال ها می توانند در مهارت آموزی دانش آموزان این مراکز اثرگذار باشد.

بنائیان سفید با تاکید بر کار گروهی دانش آموزان با نظارت و راهنمایی معلمان، ادامه داد: تفکر گروهی، دانش آموزان را در پژوهش وآموختن سبک زندگی یاری می دهد.

مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان بر تقویت فرهنگ مطالعه و افزایش فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی تاکید و خاطرنشان کرد: فضاهای این مراکز باید جذاب و بانشاط ایجاد و طراحی شود.

وی در خاتمه افزود: معلمان باید در بستر، مخاطب خود را بشناسند و با توجه به ویژگی افراد در دوران خاص با آنان برخورد کنند.

بنا بر این گزارش: در این نشست در خصوص کیفیت بخشی مدارس شبانه روزی، بازدید مسئولان آموزش و پرورش از این مراکز، اجرای طرح همیار معلم، فعالیت علمی و پژوهشی، برگزاری نشست های توجیهی برای اولیا دانش آموزان در مناطق محروم، انگیزه سازی دانش آموزان این مراکز، اعزام مشاوران به مدارس شبانه روزی بحث و تصمیم گیری شد.