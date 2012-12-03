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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۷

بنائیان سفید:

17 مدرسه شبانه روزی در استان سمنان فعال است

17 مدرسه شبانه روزی در استان سمنان فعال است

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از فعالیت 17 مدرسه شبانه روزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنائیان سفید پیش از ظهر دوشنبه در نشست با اعضای ستاد ساماندهی مدارس شبانه روزی مناطق محروم و روستایی استان سمنان با بیان اینکه 17 مدرسه شبانه روزی در این استان وجود دارد گفت: از این تعداد 11 مدرسه در مقطع متوسطه و مابقی را مدارس راهنمایی تشکیل می دهد.

وی مدارس شبانه روزی را بهترین بستر فرهنگسازی و مهارت آموزی دانش آموزان دانست و گفت: توزیع بسته های آموزشی، استفاده مطلوب از فضاهای مجازی و پورتال ها می توانند در مهارت آموزی دانش آموزان این مراکز اثرگذار باشد.

بنائیان سفید با تاکید بر کار گروهی دانش آموزان با نظارت و راهنمایی معلمان، ادامه داد: تفکر گروهی، دانش آموزان را در پژوهش وآموختن سبک زندگی یاری می دهد.

مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان بر تقویت فرهنگ مطالعه و افزایش فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی تاکید و خاطرنشان کرد: فضاهای این مراکز باید جذاب و بانشاط ایجاد و طراحی شود.

وی در خاتمه افزود: معلمان باید در بستر، مخاطب خود را بشناسند و با توجه به ویژگی افراد در دوران خاص با آنان برخورد کنند.

بنا بر این گزارش: در این نشست در خصوص کیفیت بخشی مدارس شبانه روزی، بازدید مسئولان آموزش و پرورش از این مراکز، اجرای طرح همیار معلم، فعالیت علمی و پژوهشی، برگزاری نشست های توجیهی برای اولیا دانش آموزان در مناطق محروم، انگیزه سازی دانش آموزان این مراکز، اعزام مشاوران به مدارس شبانه روزی بحث و تصمیم گیری شد.

کد مطلب 1757303

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