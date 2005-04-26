رضا ايرانمنش: از بچه هاي دفاع مقدس گله دارم



ايرانمنش در صحنه اي از روژان

رضا ايرانمنش كه اين روزها به دليل جراحات ناشي ازحملات شيميايي دربيمارستان آتيه تهران بستري است با بيان اين مطلب به خبرنگار سينمايي "مهر" اظهار داشت : در روزهاي اخير حال عمومي من نوسان داشته وچندان مشخص نيست چه زماني از بيمارستان مرخص مي شوم.

بازيگر فيلمهاي " سجاده آتش " و "آخرين شناسايي " درباره وضعيت فعلي سينماي دفاع مقدس مي افزايد: به نظر من اهميت دادن به مقوله دفاع مقدس يك امر اجتناب ناپذير است ومساله اي نيست كه به راحتي بتوان از كنار آن گذشت ولي متاسفانه درسالهاي اخير حساسيت نسبت به اين مقوله مهم كمتر ويا حتي فراموش شده است .اگر فيلمي هم دراين زمينه همچون " دوئل " ساخته مي شود اثري است كه با دفاع مقدس ودلاورمردي هاي بچه هاي جنگ هيچ ارتباطي ندارد.

ايرانمنش درباره جذابيت هاي سينماي دفاع مقدس در شرايط فعلي اظهار داشت : به نظرمن اگربه واقعيت هاي دفاع مقدس در سينما به شكل درستي پرداخته شود هنوز اين سينما مي تواند براي مخاطب جذاب باشد.

بازيگر فيلم " دكل " در ادامه درباره علل كم شدن ساخت فيلم با مضمون دفاع مقدس در سينماي ايران اظهار داشت : يكي از علت هاي اين مساله عدم مديريت متخصص وسياست گذاري هاي صحيح سينمايي است. متاسفانه ما درزمينه مديريت بيشتر به تعهد پرداختيم درحاليكه بايد در كنارتعهد به تخصص نيز توجه اساسي بنماييم.

رضاايرانمنش درباره كارهاي آماده نمايش خود به خبر نگار مهر اظهار داشت: درحال حاضر سريالي بانام " روژان" را به كارگرداني ماشاالله مرادي زاده در سيزده قسمت براي شبكه اول سيما آماده نمايش دارم . در آن نقش يك رزمنده را ايفا مي كنم كه خاطرات جنگ رابيان مي كند وباشروع تعريف به همان روزها بازمي گردد.

ايرانمنش درپايان فيلم هايي همچون " مهاجر" ، " پروازدرشب " ،"سجاده آتش " و " دكل" راجزو بهترين هاي سينماي دفاع مقدس دانست.