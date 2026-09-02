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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۴۱

استاندار بوشهر: اشتغال جوانان بومی کنگان در اولویت صنعت نفت باشد

استاندار بوشهر: اشتغال جوانان بومی کنگان در اولویت صنعت نفت باشد

بوشهر- استاندار بوشهر با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های کنگان گفت: اشتغال جوانان بومی این شهرستان در پروژه‌های صنعت نفت باید در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار م۷ر، ارسلان زارع سه‌شنبه‌شب در دیدار با حجت‌الاسلام محمود محمودی امام جمعه کنگان، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی، تجاری، گردشگری و کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: کنگان از ظرفیت‌های ارزشمند و کم‌نظیری برخوردار است و نقش مهمی در اقتصاد و توسعه استان بوشهر دارد.

استاندار بوشهر افزود: رویکرد دولت چهاردهم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای شهرستان کنگان است.

وی اشتغال جوانان بومی کنگان در پروژه‌های صنعت نفت را یکی از اولویت‌های مهم دانست و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی توسط فنی و حرفه‌ای و متناسب با نیاز صنعت، همراه با تعهد اشتغال، می‌تواند زمینه جذب جوانان بومی در پروژه‌های نفتی را فراهم کند.

زارع با قدردانی از تلاش‌های امام جمعه و مسئولان شهرستان برای رفع مشکلات مردم خاطرنشان کرد: با همدلی و همراهی مسئولان، زمینه توسعه و پیشرفت بیشتر کنگان فراهم خواهد شد.

امام جمعه کنگان نیز با قدردانی از توجه استاندار بوشهر به مسائل شهرستان، بر ضرورت ساخت و تجهیز بیمارستان توسط صنعت نفت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در کنگان تأکید کرد.

کد مطلب 6934986

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