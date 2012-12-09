مسعود فقیه هنرمند پیشکسوت تئاتر درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فقیه هنرمند پیشکسوت تئاتر و روزنامه‌نگار که صبح امروز پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری دار فانی را وداع گفت در سال 1314 در تهران به دنیا آمد و از سال 1332 با تحصیل در هنرستان هنرپیشگی کار تئاتر را در کنار همدوره‌ای اش علی نصیریان آغاز کرد و به بازیگری تئاتر در گروه آناهیتا به سرپرستی مصطفی اسکویی، گروه پازارگاد به سرپرستی حمید سمندریان و گروه محمدعلی جعفری پرداخت.

از مهم‌ترین نمایش‌های وی می توان به "هملت"، "گربه روی شیروانی داغ"،"شش شخصیت به دنبال یک نویسنده" و

بازی در نمایش هایی همچون"آنتیگون" به کارگردانی داوود رشیدی و "طبیب اجباری" به کارگردانی حمید سمندریان اشاره کرد.

وی سال‌ها در اداره فرهنگ و هنر وقت کار کرد و بعد از انقلاب در سال های 1358 و 1359 به عنوان مدیرکل فرهنگ استان گیلان فعالیت داشت. فقیه که در اواخر دهه 30 همزمان با کار تئاتر به روزنامه نگاری در روزنامه اطلاعات مشغول بود و در سال 1349 به عنوان سردبیر اطلاعات جوان با این روزنامه همکاری می کرد، از دهه 60 به روزنامه اطلاعات بازگشت و به کار روزنامه نگاری خود ادامه داد.

خبرگزاری مهر درگذشت این پیشکسوت تئاتر را به خانواده و جامعه هنری تسلیت می گوید.