گروه صهیونیستی از تحریمهای کانادا علیه ایران حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته یهودیان آمریکا، این کمیته از اقدام کانادا برای ارائه بسته جدید تحریمهای ایران، که بر بخش های مرتبط به بخش هسته ای ایران تمرکز دارد، قدردانی کرد.

دیوید هریس مدیر اجرایی این لابی صهیونیستی گفت: تلاش های کانادا برای حمایت از صلح و امنیت در جامعه جهانی با تشدید فشارهای موجود علیه ایران مورد استقبال ماست.

اظهارات این مقام صهیونیست در حمایت از اقدامات روز گذشته است که وزارت خارجهانجام داده و طی آن "جان بیرد" وزیر خارجه از وضع تحریمهای جدید دولت اتاوا علیه تهران با هدف متوقف کردن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران خبر داد.



بیرد گفت: در این تحریمها، نام 98 شخص و نهاد ایرانی که با برنامه هسته ای ایران مرتبط هستند، به فهرست قبلی اضافه شده است.

