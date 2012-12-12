  1. اقتصاد
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

معاون وزیر صنعت اعلام کرد:

‌افزایش مجدد تولید خودرو در ایران/ تدوین سند تولید خودروهای ملی دوگانه‌سوز

‌افزایش مجدد تولید خودرو در ایران/ تدوین سند تولید خودروهای ملی دوگانه‌سوز

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی، اعلام کرد: سند جامع و راهبردی تولید خودروهای دو گانه سوز ملی در حال تدوین است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا امروز در مراسم آغاز به کار پنجمین کنفرانس بین المللی صنعت CNGاز وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی و شبکه گسترده لوله انتقال گاز به عنوان دو مزیت نسبی توسعه صنعت CNGیاد کرد و گفت: متنوع سازی سبد سوخت، کاهش وابستگی به مصرف بنزین، تولید سوخت و خودروهای پاک از مهمترین سیاست‌های دولت در بخش سبد سوخت خودروها و ناوگان حمل و نقل کشو راست.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر محدودیت‌هایی در تامین سوخت مایع خودروها وجود دارد ، تصریح کرد: با توسعه صنعت CNGمیزان محدودیت‌ها در تامین سوخت خودروها به حداقل کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به افزایش مجدد تولید خودروها توسط خودروسازان داخلی، اظهار داشت: اما هم اکنون مشکلاتی در تامین و ادارات اقلام یدکی و قطعات جانبی خودروها در کشور وجود دارد.

صالحی نیا از حمایت وزارت صنعت از طرح می تولید موتورهای پایه گازسوز خبر داد و افزود: همچنین به منظور تولید بومی مخزن، کیت و تجهیزات خودروهای گازسوز آمادگی ارایه حمایت های تعرفه‌ای را دارد.

وی بیان کرد: علاوه بر حمایت‌های تعرفه‌ای می توان به سازندگان داخلی برای تولید قطعات یدکی و جانبی خودروهای دو گنه سوز تسهیلات بلاعوض داده شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین سند جامع تولید خودروهای دوگانه سوز در کشور با مشارکت خودروسازان داخلی یادآور شد: امروز با راه اندازی یک سامانه جدید بازرسی ادواری و تست خودروهای دوگانه سوز به عنوان یک معضل سا‌ل‌های گذشته آغاز شده است.

این مقام مسئول در پایان از اعلام آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مشارکت با وزارت نفت در توسعه صنعت CNGخبر داد و گفت: با توسعه کمی صنعت CNGاز نظر تولید خودروهای دوگانه سوز و احداث جایگاه‌های گاز الان زمان توسعه کیفی این صنعت نوپا فرا رسیده است.

کد مطلب 1764455

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