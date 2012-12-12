به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا امروز در مراسم آغاز به کار پنجمین کنفرانس بین المللی صنعت CNGاز وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی و شبکه گسترده لوله انتقال گاز به عنوان دو مزیت نسبی توسعه صنعت CNGیاد کرد و گفت: متنوع سازی سبد سوخت، کاهش وابستگی به مصرف بنزین، تولید سوخت و خودروهای پاک از مهمترین سیاست‌های دولت در بخش سبد سوخت خودروها و ناوگان حمل و نقل کشو راست.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر محدودیت‌هایی در تامین سوخت مایع خودروها وجود دارد ، تصریح کرد: با توسعه صنعت CNGمیزان محدودیت‌ها در تامین سوخت خودروها به حداقل کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به افزایش مجدد تولید خودروها توسط خودروسازان داخلی، اظهار داشت: اما هم اکنون مشکلاتی در تامین و ادارات اقلام یدکی و قطعات جانبی خودروها در کشور وجود دارد.

صالحی نیا از حمایت وزارت صنعت از طرح می تولید موتورهای پایه گازسوز خبر داد و افزود: همچنین به منظور تولید بومی مخزن، کیت و تجهیزات خودروهای گازسوز آمادگی ارایه حمایت های تعرفه‌ای را دارد.

وی بیان کرد: علاوه بر حمایت‌های تعرفه‌ای می توان به سازندگان داخلی برای تولید قطعات یدکی و جانبی خودروهای دو گنه سوز تسهیلات بلاعوض داده شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین سند جامع تولید خودروهای دوگانه سوز در کشور با مشارکت خودروسازان داخلی یادآور شد: امروز با راه اندازی یک سامانه جدید بازرسی ادواری و تست خودروهای دوگانه سوز به عنوان یک معضل سا‌ل‌های گذشته آغاز شده است.

این مقام مسئول در پایان از اعلام آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مشارکت با وزارت نفت در توسعه صنعت CNGخبر داد و گفت: با توسعه کمی صنعت CNGاز نظر تولید خودروهای دوگانه سوز و احداث جایگاه‌های گاز الان زمان توسعه کیفی این صنعت نوپا فرا رسیده است.