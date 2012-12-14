از میان کتاب‌های داستانی و غیرداستانی منتشر شده در سال 2012 پابلیشرز ویکلی که سایت معرفی اخبار ناشران آمریکا و سراسر جهان است، بهترین آثار انگلیسی زبان را انتخاب کرده است:

«طبقات ساختمان» نوشته کریس ویر از انتشارات پانتئون: این کتاب در واقع مرکب از 14 کتاب مجزاست و موضوع‌های مختلفی را دربرمی گیرد. اما همه قهرمانان کتاب در یک جعبه بزرگ به نام آپارتمان گرفتار شده اند.

«جسدها را بالا بیاورید» نوشته هیلاری مانتل از انتشارات ‌هالت: این کتاب که به تازگی جایزه بوکر را تصاحب کرد تا دومین جایزه بوکر هیلاری مانتل را در کارنامه اش ثبت کند، دنباله ای بر کتاب «تالار گرگ» است. در این کتاب بلند و گیرا، مانتل نثر تاثیرگذار خود را برای بیان دیالوگ‌ها به کار می‌گیرد. در این کتاب توماس کرامول سالخورده شده و قدرتی بیش از کتاب اول دارد. اما او باید در برابر پادشاه بایستد و با ازدواج او مخالفت کند.

«خانه گرد» نوشته لوییز اردریچ از انتشارات ‌هارپر: این کتاب که نامزد دریافت جایزه کتاب ملی آمریکا بود، زندگی یک پسر بومی آمریکایی را روایت می‌کند که در شمال داکوتا با خشونت‌های نژادپرستانه روبه رو می‌شود. این پسر 13 ساله برای حمایت از مادرش در نهایت وادار به دست زدن به اعمال خشونت آمیز می‌شود.

«شادی یک عمل شیمیایی در مغز است» نوشته لوسیا پریلو از انتشارات نورتون: 14 داستان این کتاب نامزد نهایی برای اولین مجموعه داستان یک نویسنده شد. این مجموعه بیان‌کننده احساسات شاعرانه نویسنده آن با وجود مشکلات و بحران اقتصادی است. زنان، آسیب‌ها، انتخاب‌های بد از جمله موضوع‌هایی هستند که نویسنده این کتاب انتخاب کرده است.

«شیطان در نقره» نوشته ویکتور لاواله از انتشارات اشپیگل و گراو: این کتاب که سومین رمان لاواله است، در تقاطع تعلیق روانشناختی و ترس‌های ماورایی با چاشنی مزاح قرار دارد. یک شخصیت وهم آمیز در سرسراهای بی هوای یک موسسه روانپزشکی در تردد است: پلیس‌های فاسد، کادر بی حوصله و مواد مخدر و دیگر ظرفیت‌های مختل کننده روان آدمی که همه فکر می‌کنند به خوبی آنها را می‌شناسند، در کار هستند، اما هیچکس واقعا در امان نیست.

«شهر دیترویت جایی است که باید باشد» نوشته مارک بینلی از انتشارات متروپولیتن: این رمان روایتی از شهر دیترویت از زبان گزارشگر رولینگ استون است. این گزارشگر در کتاب دارد مصیبت‌های زندگی در این شهر را بررسی می‌کند. او هیچ امیدی به شهر زادگاهش ندارد و با حس کمیابی از طنز، اسطوره‌های اخلاقی شهرش را که در جهت حمایت از زندگی شهری خلق شده اند، زیر سوال می‌برد.

«همه ما می‌دانیم: سه زندگی» نوشته لیزا کوهن از انتشارات فارر، استراوس و گیروکس؛ این کتاب با نثری عالمانه و دلپسند نخستین کتاب کوهن استاد دانشگاه است. کتابی که به نوعی یک زندگینامه از زندگی زنان در اوایل قرن بیستم را در قالب زندگی استر مورفی، مرسدس دو آکوستا و مگی گارلند بررسی می‌کند. این شخصیت‌های کاملا قابل قبول در دوره ای زندگی می‌کنند که همه تلاششان صرف این می‌شود که شغل خود را حفظ کنند و زندگی خانوادگی خود را بنا کنند. اما هر یک از این سه نفر روش‌های خود را دارد و مخاطب در انتظار است تا ببیند کدام روش به بهترین جواب می‌رسد.

«مردمی که تاریکی خوارند» نوشته ریچارد لوید پری از انتشارات فارر، استراوس و گیروکس: این کتاب با زیر تیتر «داستان واقعی یک زن جوان که در خیابان‌های توکیو ناپدید شد»، درباره ماجرای واقعی قتل لوسی بلکمن در توکیو است. این کتاب با بررسی این ماجرا که با رفتن این دختر جوان به ژاپن برای پیدا کردن کار شروع می‌شود و تراژدی‌ای که پس از ناپدید شدن او بر خانواده اش وارد می‌شود، جامعه ژاپن را بررسی می‌کند. این کتاب نامزد دریافت چندین جایزه شده بود.

«سال‌های باربادوس» نوشته برنارد بیلین از انتشارات ناپف: کتابی درباره جمعیت بریتانیایی‌های آمریکای شمالی در قرن هفدهم است. این کتاب به عنوان یکی از بهترین آثار تحقیقی درباره آمریکای دوره استعماری به ارتباط بین ثبات و بروز خشونت و یغماگری بین ساکنان جدید و بومی‌های آمریکا می‌پردازد.

«پرده آهنی: پیروز شدن در اروپای شرقی» نوشته آن اپلباوم از انتشارات دابلدی: این کتاب با بررسی اروپای شرقی در فاصله سال‌های 1945 تا 1956 با روایت و تحلیل‌های تاریخی ناشی از سلطه خونین اتحاد جماهیر شوروی بر اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم، این دوره را زیر ذره بین می‌برد.