برکناری وزیر بهداشت کارنامه ناموفقی برای دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی شهریاری با اشاره به برخی اخبار منتشره در خصوص احتمال برکناری وزیر بهداشت، گفت: من یقین دارم این مسائل شایعه است. چرا که یکی از افتخارات دولت آقای احمدی نژاد انتخاب وزیر زن در کابینه بود و شاید یکی ازموفق ترین وزرای کابینه هم خانم دستجردی باشند.

وی تصریح کرد: بارها از خود رئیس جمهور شنیده‌اید که ایشان از وزیر بهداشت تعریف و تمجید کرده‌اند. قطعا رئیس جمهور توجه ویژه‌‌ای به حوزه سلامت داشتند. در زمانی که بودجه را به مجلس دادند هم گفتند ما پزشک خانواده را دو ساله باید اجرا کنیم تا مشکلات حوزه سلامت کاهش یابد. همچنین در اعتبارات حوزه سلامت توجه ویژه‌ای داشتند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مشکلات ارزی حوزه سلامت در سال گذشته گفت: ما همیشه از وزیر بهداشت گله‌ مند بودیم که در چند ماه گذشته مشکلاتی برای دارو و تجهیزات پزشکی بوجود آمده است، خانم دستجردی هم این مسائل را به صورت محرمانه پیگیری می‌کردند و حتی اطلاعات را در اختیار کمیسیون هم نمی‌گذاشتند. خود کمیسیون هم مشکل دارو را بارها پیگیر شد و در پایان سال گذشته یکسری اطلاعات را به رئیس جمهور درباره مشکلات ارزی ارائه دادیم اما ایشان گفتند مشکلی وجود ندارد.

شهریاری گفت: با گذشت 6 ماه از سال جاری متاسفانه تاکنون ارزی از سوی بانک مرکزی برای واردات دارو اختصاص نیافته است. ما اطلاعاتی پیدا کردیم که نشان می‌دهد این مسائلی که در چند روز گذشته وزیر عنوان کردند درست است. کمیسیون این گله را از وزیر داشت که چرا در اولویت‌بندی کالاها، غذای سگ در گروه کالاهای هفتم قرار گرفته است اما دستگاه ماموگرافی که برای تشخیص سرطان سینه زنان است در گروه کالاهای 8 است! من نمی‌دانم در این مملکت ما نمی توانیم دسته بیل بسازیم یا غذای سگ فراهم کنیم، یا زین اسب بسازیم که برای آن ارز مرجع در نظر می گیرند؟!

وی تصریح کرد: برکناری اولین وزیر زن کابینه از وزارت موجبات دلگیری زنان جامعه می شود و کارنامه ناموفقی برای این دولت خواهد بود. از سوی دیگر در شرایطی که نمایندگان در راستای همدلی و همکاری از سوال و استیضاح صرف نظر کرده اند، کنار رفتن هر یک از وزرا را نگران کننده می دانند.

شهریاری ادامه داد: رئیس جمهور در جلسه ای که با نمایندگان داشته است عنوان کرد خانم دستجردی تنها مرد کابینه است و مطمئنا خود رئیس جمهور ایشان را حفظ می کند و در مقابل با مسئولان بانک مرکزی که ارز مرجع را اختصاص نداده اند یا معاونت راهبری ریاست جمهوری که بودجه سلامت را کاهش داده، برخورد می کند.