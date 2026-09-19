سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرمجاز یک واحد دندانپزشکی در سطح شهرستان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت گزارش‌های دریافتی، مأموران پلیس با هماهنگی مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند. در بررسی‌های تخصصی مشخص شد فردی بدون داشتن پروانه کسب و مدارک معتبر از شبکه بهداشت و درمان، اقدام به راه‌اندازی یک واحد دندانپزشکی در یک ساختمان مسکونی کرده و سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته است.

سرهنگ سبحانی تصریح کرد: با حضور مأموران در محل و پس از احراز تخلفات صورت‌گرفته، این مرکز درمانی غیرمجاز با دستور مقام قضایی پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با اشاره به دستگیری متصدی این واحد صنفی غیرقانونی، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور دستورات لازم تحویل مرجع قضایی شد.

وی از شهروندان خواست پیش از مراجعه به مراکز درمانی و زیبایی، حتماً از اصالت و قانونی بودن مجوزهای آن اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک و غیرمجاز، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.