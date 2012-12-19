احیای امر به معروف و نهی از منکر مشارکت مردمی را می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر را از فرایض مهم الهی یاد کرد و افزود: تحقق نظام جامعه اسلامی بدون توجه به این دو فریضه محال است.

وی اظهار داشت: جامعه بدون امر به معروف و نهی از منکر دچار میکروب شده و عدم توجه به احیای این امر عواقب بدی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود: در این راستا بسیج مستضعفین توسط حضرت امام خمینی (ره) تاسیس شد و بسیج نیز احیای امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه کاری خود قرار داد.

سردار نقدی با اشاره به اینکه این فریضه مهم نیاز به آسیب شناسی دارد، گفت: در این راستا آسیب شناسی لازم بر اساس اولویت صورت گرفت و دستورالعملها و برنامه ریزی های لازم هم در این خصوص لحاظ شد.

وی افزود: در اولین قدم برگزاری جلسات امر به معروف و نهی از منکر در دستگاههای اجرایی و دولتی بود چرا که استفاده از ابزار دولتی در احیای این فریضه مهم بسیار خوب جواب می دهد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور، آسیب دوم را در روابط بین زن و مرد اعلام کردوافزود:توسعه امر به معروف نهی از منکر در بین مردم و زن در خصوص حجاب و عفاف باعث تضعیف منکرات می شودو از بسیاری از مشکلات و معضلات خانوادگی جلوگیری می کند.

ریشه منکرات اجتماعی و اخلاقی منکرات سیاسی است

سردار نقدی در ادامه گفت:منکرات سیاسی و اعتقادی ریشه منکرات اجتماعی و اخلاقی است بنابراین باید در راستای توسعه معروفات سیاسی اگر لازم بود باید جان خود را فدا کرد.

وی یاد آورشد:باید براساس آسیب شناسی برنامه ریزی ها صورت گیرد و یک برنامه درست و کارشناسی شده را تدوین کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود:شورای امر به معوف و نهی از منکر تشکیل شده است.

سردار نقدی تصریح کرد: دبیرخانه ای برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در خصوص تذکر لسانی راه اندازی شده که این دبیرخانه پله به پله با تذکر لسانی اقدام به احیای این مهر مهم خواهد کرد.

وی افزود: گسترش امر به معروف نهی از منکر باید به روش محبت و مهربانی باشد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور گفت: در این راستا آسیب شناسی در مناطق گردشگری هم صورت گرفته و در نوروز امسال در 20 نقطه مازندران این طرح اجرا شد و خوب هم جواب داد .

سردار نقدی ادامه داد: شورای امر به معروف نهی از منکر فضاهایی را که آلوده به ماهواره بوده شناسایی کرده و از ابزار تشویقی استفاده کرده است.

رئیس سازمان مستضعیفن کشور گفت:همه دستگاهها و ارگانها، رسانه ها باید در راستای گسترش این امر مهم تلاش کنند.