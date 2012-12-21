علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که «نظرتان درباره تهدید به شکایت از مصطفی رحماندوست از سوی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، چیست؟ و آیا این اقدام را کار درستی میدانید؟» ابتدا یادآور شد: ما همان روز اول نظرمان را مستقیماً به آقای رحماندوست اعلام کردیم و گفتیم بیایند و اسامی آن 18 نفری را که میگوید در غرفه ایران بوده و زبان انگلیسی بلد نبودند، اعلام کند.
سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس با بیان اینکه «در مجموع 4 یا 5 مدیر بنا به مسئولیتهای اجرایی در نمایشگاه امسال کتاب فرانکفورت حضور یافتند» افزود: ممکن است نقیصههایی هم درباره نحوه حضور ما در این نمایشگاه وجود داشته باشد اما در مجموع چندان شایسته نیست که بعد از آن بیاییم و به مسایل دامن بزنیم.
اسماعیلی ادامه داد: قطعاً موسسه نمایشگاههای فرهنگی هم این مسئله را مد نظر دارد اما شاید شخص مدیرعامل این موسسه از دیدگاه حقوقی و با توجه به اتهامی که به او وارد شده است، مایل است این پرونده را دنبال کند.
سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال بر لزوم پرهیز از دامن زدن به این قبیل مسایل از سوی دستگاههای دولتی تاکید کرد.
موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران از زیرمجموعههای معاونت فرهنگی وزارت ارشاد محسوب میشود.
اسماعیلی از بازنگری در همه آییننامههای مربوط به این معاونت خبر داد و گفت: اگر جایی ایرادی قانونی وجود دارد و به عنوان مثال نقش تشکلهای صنفی کمرنگ دیده شده است، باید برطرف شود.
وی در توضیح بیشتر یادآور شد: خیلی از این آییننامههای حوزه معاونت فرهنگی در دورههای قبل نوشته شده و لذا بهروز نیستند و اشکالاتی ایجاد میکنند و برخی هم در اجرا مشکلاتی به وجود میآورند. لذا در حال بازنگری و بهروزرسانی همه آییننامههای معاونت فرهنگی وزارت ارشاد هستیم.
سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری منظم جلسات رسیدگی به تخلفات ناشران و نیز چاپخانهداران خبر داد و درباره احتمال تغییر در وضعیت انتشارات چشمه هم یادآور شد: ظاهراً بحث تحقیقات مربوط به پرونده این ناشر کامل نشده و باید کمیته تجدید نظر در این باره نظر نهایی خود را اعلام کند.
اسماعیلی درباره نتایج اقدامات کارگروه حل مشکل کاغذ که چند ماهی است در این معاونت تشکیل شده است، گفت: تلاشهایی که این کارگروه و همه دست اندرکاران مسئله کاغذ تاکنون انجام دادهاند، یک آرامش نسبی را به بازار بازگردانده است.
سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: خوشبختانه در همین مدت کاغذ از قیمت 108 هزار تومان در هر بند به 74 هزار تومان کاهش پیدا کرد و این موفقیت خوبی است ولی این ما را راضی نمیکند و قیمت باید پایینتر هم بیاید و این اتفاق خواهد افتاد.
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