افزایش 30 درصدی سقط جنین بر اثر آلودگی هوا

دکتر سعید دستگیری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاثیر آلودگی هوا بر تولد نوزادان معلول بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد که میزان آلودگی هوای تهران از نظر فلزات سنگین، همچون میزان بمباران ها است و غلظت فلزات سنگین در هوای پایتخت با میزان فلزات سنگین آزاد شده در هوا پس از بمباران برابری می کند.

وی ادامه داد: فاکتورهای مختلفی در بروز اختلالات کروموزومی و بیماری ها و معلولیت های مادرزادی دخیل است که از آن جمله می توان به عوامل محیطی اشاره کرد و آلودگی هوا و اشعه ها نیز در این گروه قرار می گیرند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: آمارها نشانگر این مسئله هستند که مواجه با آلاینده هایی موجود در هوا همچون سرب و آرسنیک و دیگر فلزات سنگین و نیز در معرض اشعه قرار گرفتن تا 30 برابر خطر تولد نوزاد معلول و عقب مانده ذهنی را افزایش می دهد و این زنگ خطری است برای شهروندان پایتخت که هر روزه در معرض این آلودگی های محیطی قرار دارند.

به گفته دستگیری سه ماهه پیش از بارداری، سه ماهه اول و سه ماهه دوم از زمان های طلایی به شمار می روند که مراقبت ها باید در بالاترین سطح خود صورت گیرند.

این متخصص بیماری های مادرزادی افزود: آلودگی هوا در مادران باردار منجر به سرطان و در جنین منجر به نقص های مادرزادی و اختلالات ژنتیکی می شود و از این رو بحث پیشگیری بسیار حائز اهمیت است.

وی تاکید کرد: به طور معمول از هر هزار تولد، دو نوزاد در ایران مبتلا به اختلالات کروموزومی هستند که با افزایش آلودگی هوا این میزان به 24 درصد افزایش می یابد. در واقع می توان گفت آمار تولد نوزادان با نقص ژنتیکی با پدر و مادر کاملا سالم افزایش یافته است که منشا همه این ها آلودگی هوا است.

این محقق اپیدمیولوژی خاطرنشان کرد: در تحقیقی که به تازگی انجام داده ایم آمارهایی به دست آمده که حاکی از این است که در کشور یک مورد از هر سه مورد اختلالات ژنتیکی مادرزادی ناشی از آلودگی هوا است و همچنین این آلودگی های محیطی تا 30درصد خطر سقط جنین را در کشور افزایش داده است.