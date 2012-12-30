شهرام دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، 59 هزار و 801 فروند کندوی زنبور عسل، 148 هزار 300 کیلو گرم عسل، 141 هزار و 300 کیلوگرم تخم مرغ خوراکی به همراه چهار میلیون و 719 هزار و 482 قطعه تخم مرغ نطفه دار را از دیگر صادرات استان به سایر استانهای کشور عنوان کرد.

وی افزود: در این مدت 10 میلیون قطعه انواع جوجه یک روزه، 626 هزار و 316 کیلوگرم انواع فرآورده های دامی، 182 هزار و 598 راس دام زنده به همراه دو میلیون و 279 هزار و 200 قطعه انواع ماهی زنده نیز به خارج استان صادر شده است.

دیلمقانی ادامه داد: همچنین در مدت زمان مذکور 607 تن خوراک دامی و نهاده خوراک دام و 47 هزار و 100 کیلوگرم انواع خرچنک و شاه میگو پس از بازرسیهای قرنطینه ای، بهداشتی لازم به خوزستان، تهران،اردبیل، قزوین، آذربایجان شرقی، همدان، کرمانشاه، یزد، فارس، کردستان، سیستان وبلوچستان، البرز، مرکزی، زنجان، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، اصفهان وهرمزگان صادر شده است.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی در ادامه از جابجایی بیش از 29 هزارتن انواع فرآورده های دامی به طریق ترانزیت بین کشوری از طریق قرنطینه مرزی بازرگان در مدت 9 ماهه سالجاری خبرداد.

وی با بیان اینکه این فرآورده های دامی به هفت کشور خارجی ترانزیت شده اند گفت: در این راستا 29 هزار800 تن فرآورده دامی از کشورهای اتریش، مجارستان، قبرس، ایرلند، جمهوری چک، ترکیه، اسپانیا، آمریکا، برزیل، ایتالیا واردوپس از بازدیدهای بهداشتی این محموله ها در محل قرنطینه مرزی بازرگان و صدورگواهی های ترانزیتی به خارج کشور ترانزیت شده است.

به گفته دیلمقانی این قرآورده های دامی به کشورهای آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان،قرقیزستان، قزاقستان، عراق وافغانستان ترانزیت شده اند.