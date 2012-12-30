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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

عباسی:

سرمایه گذاری در تولید ثروت و اشتغال نقش بسزایی دارد

سرمایه گذاری در تولید ثروت و اشتغال نقش بسزایی دارد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: در این اقتصاد، بحث ایجاد حضور و مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند در تولید ثروت و اشتغال منطقه سهم بسزایی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان عباسی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان در فرمانداری افزود: خوشبختانه بسترهای خوبی در زمینه های آموزشی، بهداشت و درمان و ... در شهرستان وجود دارد و باید به نیازهای منطقه توجه شود.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس گفت: برای توسعه منطقه باید نگاه ملی به منطقه داشته باشیم که در این حوزه به نقشه راه نیاز است.

وی از مدیران خواست برای پیشرفت و توسعه، برنامه ریزی را در دستور کار قرار دهند و پاسخ منطقی به خواسته های مردم داشته باشند.

عباسی نیز با تشکر از حضور پرشور مردم در حماسه 9 دی گفت: خدمت در نظام نعمت الهی است و مدیران بیش از انجام وظیفه خدمت می کنند.
 
وی افزود: مدیران باید با توجه به رشد و توسعه شهرستان شاخص هایی داشته باشند و خدمت صادقانه را در دستور کار قرا دهند.

وی شناخت و اطلاعات کافی، برنامه ریزی و گرفتن اعتبارات و امکانات را از دیگر وظایف مدیران برشمرد.
کد مطلب 1779672

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