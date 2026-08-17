https://mehrnews.com/x3cQ2X ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۰ کد مطلب 6919728 استانها گیلان استانها گیلان ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۰ صد و هفتادمین قرار شبانه مردم رشت در میدان رشت- در این ویدئو تصاویری از صد و هفتادمین قرار شبانه مردم رشت در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 15 MB فیلم: نرجس غلامپور کد مطلب 6919728 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و شصت و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان موج صد و هفتاد و یکم تجمع مردم رشت در میدان تجمع شبانه رشتی ها به یاد ۱۶۸ شهید دانش آموز میناب قرار صد و هفتاد و دوم مردم رشت در میدان حماسه مردم رشت در میدان به شب صد و شصت و هفتم رسید برگزاری رقابت جذاب میدان یار با حضور بانوان رشتی در تجمع شبانه تجمع مردم رشت در صد و شصت و ششمین شب مقاومت تداوم حماسه مردم رشت در شب صد و هفتاد و پنجم مقاومت برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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