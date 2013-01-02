3 زورگیر در کرمان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: در پی به وقوع پی در پی چندین فقره سرقت به عنف با سلاح سرد در خیابانها و معابر شهر کرمان، با تشکیل تیم های عملیاتی و برقراری روند پی جویی کاملا پنهان، علمی و مستند به یافته های تحقیقاتی در ده روز گذشته، گروهی چهار نفره شامل سه نفر سارق و یک نفر مالخر شناسایی و دستگیر و در هنگام بازرسی از منزل مالخر، تعداد 33 دستگاه تلفن همراه مسروقه متعلق به مالباختگان مختلف کشف و ضبط شد.

سرهنگ هوشنگ پوررضاقلی ادامه داد: با انجام بازجویی مبتنی بر یافته های تحقیقاتی، متهمین دستگیر شده به ارتکاب 40 فقره سرقت به عنف و چهار فقره سرقت موتوسیکلت و مغازه اقرار نموده و با تشریح و بازسازی صحنه های جرم و علاوه بر آن بر اساس شماره سریال گوشی های تلفن همراه مسروقه تعداد 40 نفر از مالباختگان و قربانیان جرم مربوط به سرقت های به عنف (زورگیری های خیابانی) و چهار نفر از مالباختگان سرقت های غیر عنف این گروه شناسایی شده و همگی مالباختگان با اعلام شکایت علیه متهمان، مجازات حداکثری آنها را مطالبه کردند.

این مسئول انتظامی، وسیله نقلیه سارقین به عنف دستگیر شده را موتوسیکلت اعلام و اضافه کرد: سارقان هنگام انجام سرقت ها، پلاک موتوسیکلت های خود را جدا نموده و در حالت فاقد پلاک و با پوشش چهره مبادرت به ارتکاب سرقت می کردند، که لازم است شهروندان محترم در هنگام عبور در مسیرها، نسبت به موتوسیکلت های فاقد پلاک، پلاک های مخدوش و یا موتوسیکلت های دارای پلاک تا شده با سرنشینان جوان که بدون انجام یا قصد انجام کاری معلوم در حال تردد هستند، حساس بوده و این احتمال را مد نظر قرار دهند که دارندگان چنین موتوسیکلت هایی می توانند از گروه سارقان به عنف و زورگیران خیابانی باشند.

دستگیری 3 قاچاقچی در کرمان

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مستقر در ایست و بازرسی مرصاد، هنگام کنترل خودروهای عبوری محور زاهدان- کرمان به یک دستگاه اتوبوس که از زاهدان عازم تبریز بود، مشکوک و آنرا متوقف کردند.

پس از انتقال وسیله نقلیه توقیفی به پارکینگ، پلیس در بازرسی از آن، بیش از 91 کیلو تریاک و 29 کیلو حشیش جاسازی شده در بدنه خودرو را کشف و ضبط کرد.

در این عملیات، ماموران انتظامی سه قاچاقچی را دستگیر و به همراه مواد کشف شده تحویل دستگاه قضایی دادند.

انهدام باند 5 نفره سرقت از خودرو در کهنوج

فرمانده نیروی انتظامی کهنوج استان کرمان گفت: همزمان با اجرای رزمایش انتظامی- عملیاتی محرم 91 و با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی، پلیس کهنوج با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی یک باند پنج نفره سرقت از خودرو را شناسایی کرد.

سرهنگ عباس خاکی نهاد ادامه داد: ماموران انتظامی پس از اطلاع از محل اختفاء سارقان، طی عملیاتی غافلگیرانه آنها را دستگیر و تعدادی لوازم سرقتی خودرو از جمله دستگاه ضبط و پخش صوتی، کارت خودرو، گواهی نامه و عابر بانک کشف کردند.

وی بیان داشت: در پی بازجویی های انجام شده توسط پلیس، سارقان اعترافات کردند که با اغفال و فریب رانندگان خودرو و کامیون های عبوری به طور جداگانه، در مکان های خلوت و حتی در محل استراحت رانندگان در کناره های جاده و پارکینگ ها، وسایل و اموال آنان را سرقت می کردند.

سرهنگ خاکی نهاد بیان داشت: سارقان تا کنون به 9 فقره سرقت اعتراف کرده و جهت پیگیری پرونده تحویل دستگاه قضایی شدند.