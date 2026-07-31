به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیاکبر نظری با تشریح جزئیات دستگیری سارقان به عنف، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف موتورسیکلت و تلفن همراه در سطح شهرستان و متواری شدن سارقان پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان با تلاش همه جانبه و بهرهگیری از شیوههای پلیسی سرانجام اعضای باند سه نفره سارقان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان حاجیآباد، بیان کرد: متهمان در بازجوییهای فنی به سه فقره سرقت به عنف در سطح شهرستان اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.
سرهنگ نظری همچنین با اشاره به کشف محموله آرد قاچاق، گفت: مأموران انتظامی بخش فارغان حین گشتزنی و کنترل خودروها در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شدند و آن را برای بررسی دقیقتر متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این کامیون پنج تن آرد فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد و راننده خودرو در این رابطه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان حاجیآباد ارزش محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: قاچاق کالا به ویژه کالاهای اساسی ضربهای جدی به اقتصاد کشور و امنیت غذایی وارد میکند و پلیس با جدیت تمام با این پدیده شوم برخورد خواهد کرد.
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