به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر نظری با تشریح جزئیات دستگیری سارقان به عنف، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف موتورسیکلت و تلفن همراه در سطح شهرستان و متواری شدن سارقان پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان با تلاش همه جانبه و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی سرانجام اعضای باند سه نفره سارقان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان حاجی‌آباد، بیان کرد: متهمان در بازجویی‌های فنی به سه فقره سرقت به عنف در سطح شهرستان اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

سرهنگ نظری همچنین با اشاره به کشف محموله آرد قاچاق، گفت: مأموران انتظامی بخش فارغان حین گشت‌زنی و کنترل خودروها در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شدند و آن را برای بررسی دقیق‌تر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون پنج تن آرد فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد و راننده خودرو در این رابطه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان حاجی‌آباد ارزش محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: قاچاق کالا به ویژه کالاهای اساسی ضربه‌ای جدی به اقتصاد کشور و امنیت غذایی وارد می‌کند و پلیس با جدیت تمام با این پدیده شوم برخورد خواهد کرد.