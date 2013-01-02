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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

پورابراهیمی:

صنایع آلاینده سهم خود از آلایندگی های ایجاد شده را به بخشهای مرتبط پرداخت کنند

صنایع آلاینده سهم خود از آلایندگی های ایجاد شده را به بخشهای مرتبط پرداخت کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به وجود صنایع آلاینده در کرمان گفت: این صنایع باید سهم خود از مشکلات ایجاد شده در این زمینه را پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از اداره کل دامپزشکی استان کرمان با اشاره به وجود برخی صنایع آلاینده و به تبع آن ایجاد مشکلات برای صنعت دامپروری استان، اظهار داشت: این صنایع باید سهم خود را از مشکلات و آلایندگی های ایجاد شده به بخشهای مرتبط از جمله دامپزشکی بپردازند.

وی با اشاره به لزوم چاره اندیشی در این خصوص تاکید کرد: مدیران این صنایع با انتقال بخشی از درآمدهای خود به بانکهای استان کرمان زمینه پرداخت تسهیلات به دامداران و سایر اقشار جامعه را فراهم کنند.

پورابراهیمی با اشاره به نقش دامپزشکی در تامین سلامت افراد جامعه گفت: بحث راه اندازی کشتارگاه های صنعتی در مناطق مختلف استان باید مدنظر قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور تصریح کرد: نمایندگان مجلس نیز پیگیر واگذاری تسهیلات به متقاضیان احداث کشتارگاههای صنعتی دام خواهند بود.

کد مطلب 1782464

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