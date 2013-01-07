راه اندازی خانه های داوطلب هلال احمر در شهرکهای صنعتی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان یکشنبه شب در حاشیه بازدید هیئت تجاری از مرکز صنعتی آق قلا با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بین این شرکت و هلال احمر استان افزود: امدادرسانی به واحدهای صنعتی، برگزاری دوره های آموزشی از جمله تعهدات هلال احمر است.

وی افزود: همکاری در برگزاری دوره های آموزشی امدادی، عضویت صاحبان کارگاههای صنعتی در مجمع خیرین جمعیت، مشارکت و جمع آوری کمک های مردمی در زمان وقوع حوادث و تشویق و ترغیب صاحبان کارخانه ها و کارگاهها و پشتیبانی ترابری در جمع آوری و ارسال کمک های مردمی به مناطق حادثه دیده نیز از جمله تعهدات شرکت شهرکهای صنعتی است.

بیرودیان بیان داشت: این تفاهم نامه به منظور بهره مندی از توانمندی های متقابل و ارتقای سطح آمادگی و همکاری جامعه کارفرمایان و کارگران در زمان وقوع حوادث منعقد شد.



به گفته وی همچنین ترویج فرهنگ خودامدادی و ساماندهی کمک ها و مساعدت های واحدهای صنعتی در مواقع جمع آوری کمک های مردمی از دیگر موضوعات انعقاد این تفاهم نامه است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان همچنین از برگزاری تور صنعتی در استان خبر داد و گفت: اساتید و دانشجویان دانشگاه های استان گلستان از شرکت های تولیدی، تصفیه خانه فاضلاب و واحدهای خدمات مشاوره مستقر در ساختمان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی آق قلا بازدید کردند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان گفت : در این تور صنعتی 120 نفر از اساتید و دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشکده فنی و حرفه ای پسران از واحدهای تولیدی بازدید کردند.

بیرودیان اظهار داشت: در این تور صنعتی ، اساتید و دانشجویان از فرآیند تولیدات شرکت هایی همچون شرکت مجتمع بسته بندی نگاره گرگان تولیدکننده جعبه های مقوایی چاپ شده و چاپ لیبل و برچسب، شرکت امید آوران گلستان تولیدکننده محصولات چاپخانه و چاپ جعبه دارویی بازدید کردند.



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان خاطرنشان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون 10 تور صنعتی در این استان برای گروههای مختلف برگزار شد.