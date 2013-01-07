تحریمها برای ملت ایران بی اثر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر دوشنبه در دیدار اعضا انجمن کانی غیر فلزی خانه صنعت و معدن مازندران افزود: دشمنان نظام اسلامی از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا کنون با انواع تحریم های اقتصادی قصد تضعیف حکومت اسلامی و براندازی نظام را دارند.

وی گفت: به فضل الهی با هوشیاری و درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم ولایتمدار تمامی ترفندهای آنان با شکست مواجه شد.



طبرسی افزود: استقامت، صبر، ایثار، تلاش و پشتیبانی از ولایت فقیه رمز موفقیت مردم ولایتمدار ایران اسلامی در برابر انواع تحریم های اقتصادی دشمن است.



نماینده ولی فقیه در مازندران یادآور شد: ملت ایران در طول بیش از 33 سال در سخت ترین شرایط تحریم های گوناگون اقتصادی و جنگ های سخت مقاومت و ایستادگی کردند و این امر نشان از وفاداریشان نظام اسلامی است.

طبرسی با بیان اینکه صنعتگران ایرانی بدون وابستگی خارجی با استقامت و صبر فراوان در امر سازندگی و پویایی کشورمان پیشتاز هستند، اظهار داشت: با وجود تحریمهای اقتصادی دشمنان صنعتگران ما توانستند این نقشه های دشمن را در راستای تولید داخلی خنثی سازند.



کاهش نقدینگی موجب تعطیلی واحدهای صنعتی



رئیس انجمن کانی غیر فلزی خانه صنعت و معدن مازندران در این دیدار گفت: خانه صنعت و معدن مازندران پس از شکل گیری به وجود تحریم های اقتصادی دشمنان علیه نظام اسلامی، با تلاش های فراوان خدمات شایانی در بخش های مختلف برای جامعه داشته است.



غلامرضا دسترنج افزود: متاسفانه برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل نداشتن نقدینگی و نبود حمایت لازم از سوی مسئولان و بانک ها به تعطیلی کشانده شدند.



وی بیان داشت: از سال 86 بانک های کشور از پرداخت وام و تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی خوداری کردند.