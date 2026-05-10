دشمن با فشار معیشتی میدان جدید تقابل علیه مردم ایران طراحی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قاسمی طوسی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نکا اظهار کرد: مردم ایران طی ۷۰ شب با حضور پرشور، آگاهانه و مسئولانه خود، بار دیگر وفاداری‌شان را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، نظام و ولایت به نمایش گذاشتند و ثابت کردند که در شرایط حساس، همواره در کنار کشور و انقلاب ایستاده‌اند و از ارزش‌های ملی و دینی دفاع می‌کنند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، اگر روزی حادثه‌ای برای کشور رخ دهد، مردم مبعوث خواهند شد و امروز مشاهده می‌کنیم که آینده‌نگری و تدبیر ایشان به‌خوبی در عرصه‌های مختلف محقق شده و آثار آن کاملاً مشهود است.

قاسمی طوسی مقاومت امروز مردم ایران را برگرفته از نهضت عاشورا و مکتب امام حسین(ع) دانست و تصریح کرد: ایران اسلامی به‌عنوان کشوری قدرتمند با قدمتی بیش از ۶ هزار سال، از موقعیت بسیار ویژه‌ای در حوزه ژئواستراتژیک برخوردار است و همواره مورد توجه و طمع کشورهای استکباری قرار داشته است.

وی ادامه داد: امروز جریان مقاومت در یمن، لبنان و فلسطین از ایران اسلامی و مقتدای آن تأسی گرفته و این تفکر در منطقه گسترش یافته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران خاطرنشان کرد: کشور ما با درایت رهبر معظم انقلاب اداره می‌شود و امروز میدان نبرد تنها محدود به حوزه نظامی نیست، بلکه بخشی از این میدان در کف جامعه و در میان مردم جریان دارد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ و حراست از وطن اظهار کرد: وطن همانند مادر است و همه ما وظیفه داریم از آن حمایت و محافظت کنیم.

قاسمی طوسی با اشاره به تحولات بین‌المللی تصریح کرد: امروز شاهد تغییر موازنه قدرت از غرب به شرق هستیم؛ موضوعی که رهبر شهید نیز به آن اشاره کرده بودند. همچنین مقام معظم رهبری بارها به افول قدرت آمریکا اشاره داشته‌اند که اکنون آثار آن قابل مشاهده است.

وی افزود: دشمن با راه‌اندازی جنگ اقتصادی و ایجاد فشارهای معیشتی، به دنبال طراحی میدان جدیدی از تقابل و ایجاد نارضایتی در سطح جامعه است، اما با درایت، پیگیری و برنامه‌ریزی مسئولانه مدیران و مسئولان، این هدف نیز با شکست مواجه خواهد شد و اجازه تحقق آن داده نخواهد شد.

معاون استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع گفت: مردم ولی‌نعمتان نظام هستند و دین بزرگی بر گردن مسئولان دارند و مدیران باید با روحیه خدمتگزاری، پاسخگویی و مردم‌داری در مسیر جلب رضایت عمومی حرکت کنند.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت‌های استاندار مازندران در مسیر توسعه استان به‌درستی استفاده شود و اختلافات و مسائل حاشیه‌ای کنار گذاشته شود.

قاسمی طوسی تأکید کرد: اصل، حفظ نظام و خدمت به مردم است و مدیران و مسئولان باید با سلامت، پاکدستی، همدلی و تلاش مضاعف، در راستای ایجاد فضای امن، آرام و امیدوارکننده برای مردم گام بردارند.