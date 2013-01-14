شایعه مرگ نویسنده زن شیلیایی/ آلنده: مُردم اما از خنده!

به گزارش خبرگزاری مهر، با ورق خوردن تقویم و شروع سال جدید میلادی، مروری بر مهم‌ترین اخبار جهان در حوزه ادبیات و نشر می‌تواند جذاب و خواندنی باشد. در این بخش، اتفاقات هشتمین ماه سال 2012 یعنی ماه سپتامبر مرور شده است.

بهار فرهنگ عربی در اردن؛ چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب امـّان با مشارکت 21 کشور عربی و غیر عربی و با شعار «بهار فرهنگ عربی» شروع به کار کرد. این نمایشگاه دوسالانه به مدت 10 روز به کار خود ادامه داد.

جشن کتاب در مسکو؛ نمایشگاه کتاب مسکو از 5 سپتامبر با شرکت 1500 ناشر از 60 کشور جهان و با موضوع «سال تاریخ روسی» شروع به کار کرد. فرانسه به عنوان میهمان افتخاری در این رویداد فرهنگی حضور داشت. نویسندگان ارمنی هم برای گرامیداشت پانصدمین سال صنعت نشر این کشور، در نمایشگاه مسکو حضور یافته بودند.

نمایشگاه کتاب عربی در مصر؛ دومین دوره این نمایشگاه با مشارکت ناشرانی از مصر و دیگر کشورهای عربی در قاهره آغاز ‌شد. 1200 ناشر از مصر و دیگر کشورهای عربی در این نمایشگاه حضور داشتند.

ویکیپدیا فیلیپ راث را به رسمیت نشناخت؛ ویکیپدیا سایت معتبر اطلاعاتی، فیلیپ راث نویسنده سرشناس آمریکایی را منبعی موثق برای اصلاح اطلاعاتی درباره کتاب‌های خودش ندانست و به او اجازه نداد تا صفحه مربوط به رمان «ننگ بشری» خودش را تصحیح کند. نامه فیلیپ راث در این باره که در نیویورک تایمز منتشر شد، حسابی سرو صدا به پا کرد.

خشم یهودیان آلمان به جایزه آدورنو؛ شورای یهودیان آلمان به اهدای جایزه آدورنوی آلمان به یودیت باتلر فیلسوف 56 ساله یهودی آمریکایی که خواستار تحریم اسراییل شده، حماس و حزب الله را به عنوان جنبش‌های قانونی اجتماعی به رسمیت می‌شناسد و حامی جنبش‌های خواستار تحریم اسراییل است، اعتراض کردند. جایزه تئودور آدورنو که 50 هزار یورو ارزش دارد، به باتلر به عنوان یکی از مهم ترین متفکران معاصر اهدا شد.

رولینگ به آمریکا رفت؛ رولینگ نویسنده «هری پاتر» برای معرفی کتاب جدیدش «جای خالی ناگهانی» برای اولین بار به آمریکا رفت.

انتشار کتاب جدید باب وودوارد؛ این روزنامه نگار مشهور آمریکایی با کتاب «بهای سیاست» بار دیگر به کتابفروشی‌ها راه یافت. این نویسنده آثار تحلیلی و سیاسی که برای افشای ماجرای واترگیت شهرتی جهانی دارد، در کتاب جدیدش به سیاست‌های اقتصادی اوباما و مذاکرات پشت پرده او پرداخت.

انتشار کتاب جدید مارک ‌هادون؛ نویسنده تحسین شده بریتانیایی که با کتاب «ماجرای شگفت انگیز سگی در نیمه شب» شهرتی جهانی به دست آورده بود، رمان جدیدش «خانه سرخ» را منتشر کرد.

«روز سخت» در صدر فروش آمازون؛ «روز سخت» درباره عملیات دستگیری بن لادن که با وجود مخالفت پنتاگون منتشرشد، در عرض یک هفته به خاطر استقبال زیاد مردم، کتاب شماره یک آمازون شد و در هفته اول انتشار، 253 هزار نسخه فروش کرد.

جایزه ‌هاینه برای یورگن ‌هابرماس؛ این فیلسوف برجسته آلمانی به عنوان برنده جایزه‌ هاینه آلمان انتخاب شد. این جایزه 50 هزار یورویی که به افرادی تعلق می‌گیرد که با فعالیت‌های معنوی خود به درک میان ملت‌ها و صلح اجتماعی و سیاسی کمک می‌کنند، به منظور قدردانی از مجموع آثار این متفکر معاصر به وی تعلق گرفت.

هدیه بده؛ با تشکیل یک ستاد فرهنگی به نام «ستاد یک میلیون کتاب» در مصر توسط مردم، نزدیک به 17 هزار کتاب جمع شد تا با شعار «هدیه بده؛ حتی یک کتاب» در نقاط مختلف کشور به صورت دست به دست هدیه داده شود.

انتشار کتاب جدید جونات دیاز؛ این نویسنده دومینیکی ـ آمریکایی که جایزه پولیتزر را در کارنامه‌اش دارد، کتاب جدیدش را با عنوان «اینطوری او را از دست می‌دهی» منتشر کرد.

زندگی تصویری مارکز؛ اعلام شد زندگی گابریل گارسیا مارکز، نویسنده برجسته کلمبیایی و برنده جایزه ادبی نوبل، به زودی با اقتباس از کتاب «استاد و نوبل» نوشته بئاتریس پراگ روزنامه‌نگار کلمبیایی در قالب یک فیلم سینمایی ساخته می‌شود.

انتخاب برنده جایزه نمایشگاه کتاب فرانکفورت؛ استفن دالدری، فیلمساز انگلیسی به عنوان برنده جایزه 10 هزار یورویی نمایشگاه کتاب فرانکفورت برای بهترین اقتباس سینمایی انتخاب شد. او رمان «کتابخوان» و «ساعت‌ها»ی ویرجینیا وولف را قبلا فیلم کرده بود و جدیدترین فیلمش «بسیار بلند و به طرزی باور نکردنی نزدیک» را هم با اقتباسی موفق از رمان جاناتان سافران فوئر ساخت.

استقبال از کتاب منتشر نشده؛ در حالی که کتاب جدید رولینگ با عنوان «خلاء ناگهانی» که نخستین رمان وی برای بزرگسالان بود، هنوز منتشر نشد، اما هجوم مردم برای پیش خرید آن، در راس خبرها قرار گرفت.

تونی موریسون در جشن ادبی پاریس؛ برنده جایزه ادبی نوبل آمریکا، دهمین جشنواره ادبی آمریکا در پاریس را افتتاح کرد. این جشنواره چهار روزه با برپایی کارگاه نویسندگی، نشست‌های ادبی، نمایش فیلم، نمایش کتاب و مراسم امضای کتاب هر سال ادبیات آمریکای شمالی و جنوبی را معرفی می‌کند.

جشن تولد 75 سالگی «هابیت»؛ در روز 22 سپتامبر که به عنوان روز‌هابیت خوانده شده، 75 ساله شدن «هابیت» کتاب پرفروش جی آر آر تالکین، از سوی طرفدارانش در گوشه و کنار جهان جشن گرفته شد و به این مناسبت نشست‌ها و گفتگوهایی درباره سبک ادبی این کتاب برگزار شد و بسیاری از مدرسه‌های بریتانیا، بچه‌ها آن را در قالب نمایش اجرا کردند.

بازگشت مونیکا لوینسکی؛ این کارآموز سابق کاخ سفید که با افشای روابط غیراخلاقی‌اش با کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا موجب رسوایی کاخ سفید شد، یک قرارداد جدید 12 میلیون دلاری برای نوشتن کتاب جدیدی درباره همان ماجرا امضا کرد.

انتشار خبر مرگ ایزابل آلنده؛ خبر مرگ ایزابل آلنده، نویسنده برجسته شیلیایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اما بعد معلوم شد یک روزنامه‌نگار ایتالیایی این خبر جعلی را در توییتر منتشر کرده بود. آلنده هم در توییترش نوشت: مُردم اما از خنده!

نبش قبر پابلو نرودا؛ قاضی تحقیق مرگ پابلو نرودا شاعر برجسته شیلیایی، اعلام کرد به دنبال گزارش‌های بیشتر برای صدور دستور نبش قبر این شاعر برجسته است. این پرونده پس از این که راننده پیشین نرودا اعلام کرد او 12 روز پس از کودتای نظامی شیلی بر اثر سرطان پروستات نمرده بلکه با یک تزریق کشته شد، مطرح شد. نرودا برنده نوبل ادبیات 39 سال پیش درگذشت. او از اعضای فعال حزب کمونیست شیلی بود.

ناپدید شدن کتاب‌های ژاپنی در چین؛ احساسات ضد ژاپنی در چین که در پی درگیری برای مالکیت جزایر سنکاکو شروع شد، باعث شد تا کتاب‌های ژاپنی یا مربوط به ژاپن از کتابفروشی‌های چین جمع شود. تقاضای تحریم نویسندگان و کتاب‌های ژاپنی باعث این جمع آوری شد.

کشف رمان چنگیز آیتماتوف؛ با وجود گذشتن چهار سال از درگذشت چنگیز آیتماتوف نویسنده قرقیزی، دستنوشته‌های یک رمان منتشر نشده از او کشف شد. شیرین آیتماتوف دختر او این خبر را اعلام کرد و گفت عنوان این دستنویس «زمین و فلوت» است. این کتاب ابتدا به زبان روسی و بعد به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.

انتشار کتاب جدید ساراماگو؛ یک کتاب شعر که شامل ویرایش جدیدی از گلچین اشعار ژوزه ساراماگو نویسنده برنده نوبل ادبیات پرتغال است، دو سال پس از درگذشت او منتشر شد.

کتاب جدید رولینگ در بازار؛ سرانجام رمان جدید جی کی رولینگ منتشر و با استقبال وسیع دوستداران کتاب در کتابفروشی‌ها روبه رو شد. نویسنده هم در یک نشست برای 900 نفر درباره کتابش حرف شد. بلیت‌های این دیدار ظرف 24 ساعت به فروش رسید.

استقبال از «زندگی پای» در نیویورک؛ جشنواره فیلم نیویورک با نمایش فیلم اقتباسی «زندگی پای» در افتتاحیه‌اش ، شروع شد. این فیلم سه ‌بعدی با اقتباس از رمان تحسین شده یان مارتل، نویسنده کانادایی ساخته شده و آنگ لی، کارگردان سرشناس تایوانی آن را ساخت. داستان فیلم قصه یک نوجوان هندی است که از یک حادثه‌ کشتی جان سالم به در می‌برد و 227 روز در یک قایق با یک اورانگوتان‌، یک ببر بنگال، یک کفتار گرسنه و یک گورخر مجروح سر می‌کند.

گونتر گراس و انتشار یک کتاب شعر اسراییل ستیز؛ گونتر گراس نویسنده برنده نوبل آلمان اعلام کرد ظرف روزهای آینده یک کتاب شعر جدید بر ضد اسراییل منتشر می‌کند. اسم این کتاب شعر جدید با 87 شعر، «آین تاگزفلیگن» (حشره‌ای یک روزه) نام دارد و در آن گراس یک بار دیگر به مساله مناقشات سیاسی با اسراییل می‌پردازد و از تکنسین هسته‌ای اسراییلی که به جرم خیانت و افشای اسرار هسته‌ای اسراییل به 18 سال زندان محکوم شد تجلیل می‌کند.

آلنده برنده جایزه‌ هانس کریستین آندرسن؛ ایزابل آلنده، نویسنده شیلیایی جایزه معتبر ‌هانس کریستین آندرسن، دانمارک را برای «داستان‌سرایی جادویی»‌اش دریافت کرد. این جایزه به ارزش 500 هزار کرون (86 هزار دلار) به نویسنده‌ای تعلق می‌گیرد که با آثارش سنت افسانه‌ای آندرسن را ادامه داده باشد.