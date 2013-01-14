به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از هفته وقف که به نام وقف، عدالت و نیازهای اجتماعی نامگذاری شده، همایش استانی وقف یاوران با هدف معرفی موقوفات جدید استان، واقفان و خادمان و فعالان حوزه وقف پیش از ظهر دوشنبه و با حضور استاندار البرز، نماینده ولی فقیه در استان البرز، نمایندگان مردم کرج درمجلس شورای اسلامی، مدیرکل اوقاف البرز و جمعی از مدیران و مسئولان استانی برگزار شد.

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز در این مراسم با اشاره به اینکه اوقاف و امور خیریه در دو حوزه وقف و بقاع متبرکه و امامزادگان فعالیت دارد، اظهار داشت: در خصوص موقوفات در البرز جای کار بسیاری داریم که سهم زیادی از آن به بهره برداری مناسب و درست از نیات واقفین بر می گردد.

وی افزود: بنیاد توسعه و عمران موقوفات در استان البرز فعال بوده و تلاش دارد که نیات واقفان را در راستای نیازها و مطالبات جامعه جهت دهی کرده و به کار گیرد.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا با فرهنگ سازی مناسب وقف جمعی را در جامعه ترویج کنیم چرا که شاید اغلب مردم گمان کنند وسع وقف کردن را ندارند اما وقتی تعدادی از اعضای فامیل، دوست و آشنا و یا همکار با هم مشارکت داشته باشند می توانند در ثواب این سنت حسنه با هم شریک بوده ضمن آنکه در جهت خدمت به جامعه نیز گام برداشته اند.

حجت الاسلام بنی احمدی گفت: شعار همه واقف باشیم باید به عین در جامعه اجرایی شود و همگان بر ضرورت توجه به این مقوله آگاه باشند.

موقوفات باید بار از دوش جامعه بردارند

وی تصریح کرد: موقوفات بازوان قوی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی جامعه هستند که توجه به آنها و ساماندهی و بهره برداری مناسب از آنها می تواند جامعه را در مسیر عمران و آبادانی در همه حوزه ها و زمینه ها سوق دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه افزود: موقوفات باید به گونه ای باشند که باری از دوش جامعه بردارند و اگر چنین نباشند بی شک در اجرای نیات کوتاهی صورت گرفته است.

حجت الاسلام بنی احمدی تاکید کرد: وقف آمده که فاصله بین فقر و غنا را از بین ببرد و در واقع وظیفه همه خادمان حوزه وقف هم این است که در این مسیر گام بردارند.

80 درصد امامزاده های البرز ثبت میراث هستند

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه البرز گفت: در حوزه امامزاده ها استان البرز از پتانسیل و ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است که باید از آن به نحو مناسبی بهره برد.

وی افزود: 100 امامزاده در استان البرز در 85 بقعه متبرکه آرمیده اند که ظرفیت بالایی در حوزه فرهنگی، دینی، مذهبی و گردشگری مذهبی به شمار می روند.

وی تصریح کرد: در استان البرز 80 درصد امامزاده ها ثبت میراث شده اند و همین امر مانع از انجام اقدامات عمرانی اوقاف در آنها شده که باید چاره ای برای این امر اندیشیده شود چرا که بسیاری از این امامزاده ها وضعیت مطلوب و در خور شانی به لحاظ عمران بقعه ندارند.

سه هزار حافظ قرآن در البرز تربیت شده است

حجت الاسلام بنی احمدی یکی از وظایف اداره اوقاف و امور خیریه را حسب قول رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در جوار حرم امام رضا(ع)، تربیت حافظان قرآن کریم عنوان کرد و گفت: سهم استان البرز در این طرح تربیت هشت هزار حافظ بوده که تا امروز افتخار تربیت سه هزار حافظ قرآن در استان را داشته ایم.

وی تاکید کرد: افرادی که از قبل حافظ قرآن بوده اند یا خود اقدام به حفظ کرده اند در این آمار محاسبه نشده اند و این آمار فقط مربوط به افرادی است که توسط اوقاف اقدام به حفظ کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه جامعه قرانی از انواع تهدیدها وتهاجم ها در امان خواهد بود گفت: این طرح با جدیت در استان پیگیری می شود.

16وقف جدید در البرز به ثبت رسید

مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز از ثبت 16 وقف جدید در البرز در سال 91 خبر داد و گفت: سال گذشته آمار موقوفات ثبت شده 10 مورد بود که امسال افزایش مناسبی را در این حوزه شاهد هستیم.

وی افزایش تمایل و رغبت مردم برای وقف را مرهون اطلاع رسانی و اگاهی بخشی مناسب صورت گرفته در این حوزه دانست.

حق مطلب در خصوص وقف ادا نشده است

استاندار البرز نیز در این همایش با تاکید بر اهمیت توجه به مقوله وقف اظهار داشت: حق مطلب آنگونه که باید و شاید در حوزه وقف ادا نشده و هنوز جامعه به اهمیت این مقوله آن طور که باید پی نبرده است.



اصغر عربیان تصریح کرد: بشر بی نهایت میل به جاودانگی دارد و وقف به زیباترین شکل این میل را پاسخ می دهد.

وی گفت: وقف به بهترین شکل موجب توزیع عادلانه ثروت در جامعه شده و مانع از آن می شود که ثروت تنها در دست عده ای خاص قرار گیرد.

وی تاکید کرد: نیات موقوفات باید بر اساس نیازهای جامعه و در جهت حل مشکلات و معضلات آن باشد.

عربیان گفت: وقف بر پایه اعتقادات و باورهای دینی مردم استوار است و هر عملی که بر پایه اعتقادات مردم استوار باشد همدلی و مشارکت مردم در آن بسیار دیده می شود بنابراین وظیفه مسئولان است که از این همدلی و مشارکت نهایت استفاده را داشته و با افزایش اعتماد مردم این سنت حسنه را در جامعه گسترش دهند.

استاندار البرز بر ضرورت آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در حوزه وقف و اقدامات صورت گرفته در این حوزه تاکید کرد و گفت: وقف سرمایه گذاری بی بدیلی است که در جامعه و امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نقشی موثر دارد بنابراین برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه وقف در واقع سرمایه گذاری در همه زمینه ها خواهد بود.

اوقاف یاری رسان سایر دستگاه های اجرایی باشد

عربیان با اشاره به اینکه وقف و درآمدهای اوقاف متاثر از تورم و کاهش و افزایش بودجه و اعتبارات دولتی نیست تاکید کرد: اوقاف باید یاری رسان سایر نهادهای اجرایی نیز باشد.

تجلیل از خادمان و فعالان وقف البرز

در این همایش ضمن معرفی موقوفات جدید استان البرز از واقفان و فعالان حوزه وقف، صدا و سیما، رادیو البرز و همچنین خادمان نمونه بقاع متبرکه استان با اهدای لوح و هدایا تقدیر به عمل آمد.