پیامد اعتراضات گسترده شیعیان/ دولت محلی کویته منحل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پس از اعتراضات گسترده شیعیان کویته "راجا پرویز اشرف" نخست وزیر پاکستان امروز با سران شیعه در این شهر دیدار کرد.

وی پس از این دیدار در یک سخنرانی تلویزیونی از انحلال دولت محلی کویته و اداره آن تحت نظام فدرالی خبر داد. بر این اساس دولت پاکستان همچنین با برکناری سروزیر بلوچستان، فرماندار این ایالت را مسئول رسیدگی به وظایف وی کرده است.

به گفته اشرف، ارتش پاکستان نیز عملیات نظامی گسترده ای را علیه شبه نظامیانی که مسئول انفجارهای خونین اخیر در کویته هستند، در دستور کار قرار داده است.

روز گذشته عزاداران شیعه همراه با تابوت اجساد قربانیان انفجارهای کویته خیابانی در کویته را مسدود کرده و خواستار کناره گیری دولت محلی این شهر شدند.

گفتنی است "رجا اشرف پریز" نخست وزیر پاکستان دیروز یکشنبه عازم کویته شد تا در گفتگو با رهبران شیعیان این شهر، آنها را متقاعد به پایان دادن به اعتراضات کند.