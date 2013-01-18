اسناد سجلی 17 تن از مشاهیر اردبیل جمع آوری شد

عبدالله امینی ظهر جمعه در حاشیه مرام رونمایی از این مجموعه در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از ایجاد بانک اطلاعات مشاهیر را نگهداری آثار گذشتگان برشمرد و افزود: معرفی و انتقال آن می تواند زمینه های تحقیق و پژوهش محققان را فراهم کند.

به گفته وی اسناد هویتی عباسعلی یحیوی، حسنعلی علیپور، سلیم موذن زاده، احمد نایبی، مقصود بایرامی، قاسمعلی ظهیرنژاد، رحمان دادمان، آیت اله مشگینی، مروج، حاتمی، سید حسن عاملی، موسوی ننه کرانی، حاج رحیم موذن زاده، عبدالرحیم جعفری، سید حسین عندلیب، سید غنی نجفی و میرزا حسینعلی محقق خلخالی جمع آوری شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان تاکید کرد: استان اردبیل علاوه بر این تعداد مشاهیر دیگری نیز دارد که در تلاش هستیم اسناد این تعداد را به مجموعه گنجینه مشاهیر استان اضافه کنیم.

وی با بیان اینکه اسناد هویتی نشان دهنده نکات غنی از تاریخ و فرهنگ هر منطقه است، تصریح کرد: گردآوری اسناد هویتی می تواند در ادامه موجب ایجاد آرشیو ملی حافظه تاریخی و سیاسی و اجتماعی ملتها و نهایتا حافظه جهانی آنها شود.

امینی از جمله دیگر اقدامات صورت گرفته در گنجینه اسناد هویتی مشاهیر استان را تهیه آلبوم مشاهیر کل استان و ایجاد پورتال گنجینه برشمرد و افزود: تهیه آلبوم اولین های استان نیز در این مجموعه انجام شده است.

گنجینه اسناد هویتی مشاهیر به صورت مجزا در ساختمان اداره کل و اداره ثبت احوال شهرستان اردبیل برای بازدید محققان و پژوهشگران دایر است.

