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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۴۹

حجت الاسلام کریمی:

وجود یک هزار بی سواد در شهر خمین شایسته نظام اسلامی ایران نیست

وجود یک هزار بی سواد در شهر خمین شایسته نظام اسلامی ایران نیست

خمین – خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین گفت: وجود یک هزار بی سواد در شهر کوچکی به مانند خمین شایسته نظام اسلامی ایران نیست.

حجت الاسلام حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این شهر زادگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی است اما این امار بی سوادی در آن زیاد است اظهارداشت: شایسته جامعه اسلامی نیست که شهروندان این شهر بی سواد باشند.

وی ادامه داد: علیرغم گذشت 33 سال از انقلاب اسلامی هنوز نزدیک به یک هزار نفر بی سواد در شهرستان خمین وجود دارد که برای با سواد شدن آنها همکاری خانواده ها و دستگاه های اجرایی را می طلبد.

حجت الاسلام  کریمی سواد آموزی را از ضروریات دین برشمرد و تصریح کرد: داشتن سواد به عنوان عنصری بسیار مهم و تاثیرگذار در جامعه اسلامی تلقی می شود.

 رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین با اشاره به آموزه های دینی و روایات اهل بیت (ع) به ضرورت سواد آموزی گفت : کسب سواد و توانایی خواندن و نوشتن آنقدردر اسلام اهمیت دارد که پیامبر اکرم(ص)اسرای مشرک و کافر را با تمام ضرباتی که به نهال نو پای اسلام زده بودند درمقابل آموزش سواد به مسلمانان آزاد می کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه امروزه تعاریف و شاخص های بی سوادی متفاوت از گذشته است اما آموزش خواندن و نوشتن در حد اولیه ضرورتی انکار ناپذیر است.

کد مطلب 1794277

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