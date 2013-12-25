مجوز حفاري چاه آب كشاورزي در خمین 126 درصد افزایش یافت/ خشک شدن 35 درصد منابع آبی

محمود قدبيگي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای جبران خشكسالي های شهرستان خمين مجوز حفاري 77 حلقه چاه آب كشاورزي صادر شده است.

وی ادامه داد: 77 مورد مجوز تغيير محل چاه عميق و نيمه عميق و همچنين لايروبي قنوات در راستاي تأمين آب كشاورزي از ابتداي سالجاري تاكنون در شهرستان خمين صادر شده است كه اين تعداد مجوز صادره شامل 25 موافقت با تغيير محل چاه هاي كشاورزي ، 27 مورد كف شكني چاه ها ، 7 مورد مجوز لايروبي قنوات و 18 مجوز بغل كني بوده كه براي جبران افت منابع آب كشاورزي در اين شهرستان صادر گرديده است.

35 درصد از منابع آبي خمین خشك شده است

قدبیگی گفت: هم اكنون ميزان دبي هر يك از منابع آبي اين شهرستان ، 10 ليتر در ثانيه است كه بر اثر خشكسالي سال هاي اخير ، 35 درصد از منابع آبي اين شهرستان در بخش كشاورزي به كلي خشك و از چرخه مصرف كشاورزي خارج شده است.

قدبيگي در پايان ضمن جدي برشمردن خشكسالي شهرستان خمين و در نتيجه خشك شدن تعداد زيادي از قنوات و چاه هاي آب كشاورزي ، خواستار توجه هر چه بيشتر كشاورزان به تغيير الگوي كشت و كاشت محصولات كم آب خواه با صرفه اقتصادي بالا شد و همچنين خواستار مساعدت هر چه بيشتر جهاد كشاورزي استان براي ترويج و آموزش كشاورزان براي كشت محصولاتي سازگار با آب كمي گرديد.