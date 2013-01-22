برگزاری دادگاه نهایی دکتر عطاردی در اواخر ماه جاری/ اعلام رای نهایی

آرمیتا رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اواخر ماه جاری درصورتی که دوباره جلسه دادگاه را لغو نکنند جلسه نهایی برگزار شده و حکم نهایی اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: تا کنون چندین بار جلسه های دادگاه دکتر عطاردی برای کسب اطلاعات بیشتر توسط آمریکاییها به تعویق افتاده است و اگر این بار هم دادگاه به تعویق نیفتد آخرین دادگاهی خواهد بود که برگزار می شود.

همسر استاد بازداشت شده دانشگاه شریف درباره آخرین وضعیت همسر خود گفت: دکتر عطاردی همچنان در حصر خانگی بسر برده و در انتظار برگزاری جلسه دادگاه است.



به گزارش مهر، دکتر عطاردی دانشیار برق دانشگاه صنعتی شریف حدود یکسال پیش به دنبال خرید تجهیزات برای آزمایشگاه خود درآمریکا دستگیر شد این استاد دانشگاه صنعتی شریف درماههای اخیر بازداشت خود دوبار دچار سکته قلبی شده است.