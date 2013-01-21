جزئیات خسارت در روستاها در حال بررسی است/ بروز 4 پس لرزه در سیرچ

محمد جواد کامیاب در گفتگو با مهر ضمن اشاره به زمین لرزه 5.5 ریشتری در سیرچ گفت: با توجه به زلزله خیز بودن سیرچ پیش از این مقاوم سازی در این بخش انجام شده است.

وی با اشاره به اعزام گروههای ارزیاب به منطقه گفت: ارزیابی به صورت روستا به روستا در حال انجام است و تاکنون خسارتی گزارش نشده است.

وی از اعزام گروههای امدادی به منطقه و همچنین آمادگی کامل کرمان برای امداد رسانی خبر داد.

از زمین بروز زمین لرزه 5.5 ریشتری در سیرچ چهار زمین لرزه دیگر این منطقه را لرزانده است.

این زمین لرزه ها به شدت 2.7، 2.2، 2.3 و 1.8 ثبت شده است.