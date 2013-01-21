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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۰:۴۲

کامیاب خبر داد:

جزئیات خسارت در روستاها در حال بررسی است/ بروز 4 پس لرزه در سیرچ

جزئیات خسارت در روستاها در حال بررسی است/ بروز 4 پس لرزه در سیرچ

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار کرمان از حضور امدادگران در روستاهای دور افتاده خبر داد و گفت: آمادگی لازم برای امدادرسانی به آسیب دیدگان احتمالی وجود دارد.

محمد جواد کامیاب در گفتگو با مهر ضمن اشاره به زمین لرزه 5.5 ریشتری در سیرچ گفت: با توجه به زلزله خیز بودن سیرچ پیش از این مقاوم سازی در این بخش انجام شده است.

وی با اشاره به اعزام گروههای ارزیاب به منطقه گفت: ارزیابی به صورت روستا به روستا در حال انجام است و تاکنون خسارتی گزارش نشده است.

وی از اعزام گروههای امدادی به منطقه و همچنین آمادگی کامل کرمان برای امداد رسانی خبر داد.

از زمین بروز زمین لرزه 5.5 ریشتری در سیرچ چهار زمین لرزه دیگر این منطقه را لرزانده است.

این زمین لرزه ها به شدت 2.7، 2.2، 2.3 و 1.8 ثبت شده است.

کد مطلب 1797077

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