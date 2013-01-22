گسترش صنایع هرمزگان نیازمند حذف محدودیت های زیرساختی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی دوشنبه شب در جلسه شورای حمایت از صنایع استان هرمزگان بر ایجاد زیر ساخت های لازم توسط تمامی دستگاه های اجرایی جهت توسعه صنایع استان تاکید کرد و گفت: محدودیت های زیرساختی برای گسترش صنایع در هرمزگان باید برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی استان باید گسترش پیدا کنند، اظهار داشت: پیشرفت و توسعه واحدهای صنعتی در استان موجب آبادانی و توسعه صنعت می شود.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه صنعتی بودن وجه تمایز هرمزگان از سایر استان های کشور است، اظهار داشت: با نگاهی عالمانه و متمایز کردن این استان در بخش صنعت می توان ظرفیت ها و فرصت های لازم را احصا کرد.

عزیزی تلاش برای رشد روز افزون صنعت را یکی از الزامات در هرمزگان دانست و عنوان کرد: با توسعه و رشد روز افزون صنعت، فراهم کردن زیر ساخت های لازم امری حیاتی وموجب سرعت بخشی به حرکت چرخ های صنعت در استان هرمزگان می شود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود نگاه پشتیبانی به مقوله صنعت را مهم دانست و بیان داشت: ایجاد بهترین زیر ساخت و روبرو نبودن واحدهای صنعتی با محدودیت از اهم برنامه های شورای حمایت از صنایع استان است.

عزیزی اضافه کرد: باید تمام تلاش مدیران و اعضای شورای حمایت از صنایع استان برای دادن خدمات به ظرفیت های صنعتی در مسیر رشد صنایع استان باشد.

وی به فعالیت صنایعی همچون فولاد کاوه وفولاد هرمزگان اشاره کرد و اظهار داشت: فولاد صبا نیز در حال بهره برداری بوده که نویدی برای گسترش هر چه بیشتر این صنعت در استان هرمزگان است.

استاندار هرمزگان با اشاره به رشد روز افزون صنایع در غرب بندرعباس گفت: وجود مراکز درمانی و بیمارستان سوانح و سوختگی از نیازهای اساسی در غرب بندرعباس است که این مسئله در دستور کار قرار گرفته است.

وی خواستار افزایش تشکیل نشست ستاد تسهیل شد و اظهار داشت: واحدهای صنعتی که به حمایت دولت نیازمندند با برگزاری نشستی کارشناسانه و تخصصی در این ستاد می توانند مشکلات و موانع سد راهشان را بر طرف و افقی تازه برای سال اینده نیز داشته باشند.