به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر کیامهر، در تشریح این خبر اظهار کرد: در ادامه اقدامات نظارتی و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی برای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز و صیانت از شبکه توزیع برق، طی عملیاتی مشترک، ۱۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز از یک محل در منطقه‌ای از ارومیه شناسایی و کشف شد.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با استفاده‌ کنندگان غیرمجاز از انرژی برق افزود: فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های استخراج رمزارز، علاوه بر تحمیل بار اضافی به شبکه توزیع برق، موجب افزایش تلفات انرژی، احتمال بروز اختلال در پایداری شبکه و تضییع حقوق مشترکان قانون‌مدار می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تصریح کرد: شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی، پایش هوشمند مصرف برق و همکاری دستگاه‌های مسئول با جدیت ادامه دارد و در این مسیر هیچ‌گونه اغماضی در برابر متخلفان و استفاده‌کنندگان غیرقانونی از انرژی برق صورت نخواهد گرفت.

کیامهر از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک و غیرمجاز استخراج رمزارز، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند تا با مشارکت عمومی و همکاری دستگاه‌های مسئول، از سرمایه‌های ملی و پایداری شبکه برق کشور صیانت شود.