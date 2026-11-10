به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، حاجه لحبیب کمیسر اتحادیه اروپا، خواستار ورود کمک‌های بشردوستانه بیشتر به نوار غزه شد و هشدار داد که هزاران چادر متعلق به آوارگان فلسطینی در پی جاری شدن سیلاب و بارندگی‌های شدید دچار آب گرفتگی شده است.

وی تاکید کرد که این شرایط، رنج و مشکلات ساکنان غزه را که با بحران انسانی بسیار شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بیش از پیش افزایش داده است.

از سوی دیگر، کمیته پیگیری نیروهای ملی و اسلامی فلسطین خواستار اعلام نوار غزه به عنوان منطقه فاجعه‌زده و آسیب‌دیده از بحران انسانی شد.

این کمیته همچنین خواستار پاسخگو کردن طرف اسرائیلی به دلیل کارشکنی در اجرای توافق آتش‌بس، ادامه محاصره غزه و تداوم نسل‌کشی شده است.

کمیته پیگیری نیروهای ملی و اسلامی فلسطین همچنین از مردم کشورهای مختلف جهان خواست در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه، تحرکات و تجمعات همبستگی با مردم غزه را افزایش دهند.

این کمیته تاکید کرد که فشارهای مردمی و بین‌المللی باید با هدف توقف جنگ، پایان دادن به محاصره و فراهم کردن زمینه برای برخورداری ملت فلسطین از حق تعیین سرنوشت خود ادامه یابد.

از سوی دیگر مقام‌های مسئول امروز سه‌شنبه اعلام کردند بیش از ۹۱ هزار چادر و چندین کامیون حامل تجهیزات و ملزومات زمستانی وارد نوار غزه شده‌ است.