به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرها از آسیب دیدن یک کشتی متعلق به شرکت امداد وخدمات «ادنوک» در پی حمله‌ به آن در آب‌ های منطقه ای امارات حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، شرکت «ادنوک» که وابسته به گروه انرژی ادنوک امارات است، همچنین اعلام کرد که تیم‌ های مربوطه به تلاش‌ های خود برای رسیدگی به حمله در آب‌ های منطقه ای امارات ادامه می‌ دهند.

این شرکت تأیید کرد که یکی از کشتی‌ های متعلق به آن، بعد از ظهر امروز در پی حمله‌ ای در آب‌ های منطقه ای امارات آسیب دید.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این حادثه و عامل حمله به کشتی شرکت ادنوک منتشر نشده است.