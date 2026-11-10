به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در راستای پیشگیری از حوادث احتمالی و ارتقای ایمنی تردد کاربران جاده‌ای، تمهیدات لازم برای مقابله با شرایط نامساعد جوی اندیشیده شده و نیروهای راهداری در آماده‌باش قرار دارند.

وی بیان کرد: در این آماده‌باش، ۲۲۶ دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین و سبک، ۷۶ اکیپ اجرایی و ۲۴۸ نفر نیروی راهدار برای انجام عملیات راهداری، خدمات‌رسانی و رسیدگی به شرایط احتمالی در محورهای مواصلاتی استان سازماندهی شده‌اند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری وحمل‌ ونقل جاده‌ای هرمزگان با تاکید بر آمادگی نیروهای عملیاتی گفت: راهداران استان به‌صورت مستمر وضعیت محورهای مواصلاتی را رصد می‌کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از شرایط جوی، اقدامات لازم را برای ایمن‌سازی و تسهیل تردد انجام خواهند داد.

محمدی همچنین از کاربران جاده‌ای خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط ترافیکی مطلع شوند و در طول سفر نیز از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ۱۴۱ با راهداری در ارتباط باشند و اخبار و هشدارهای مرتبط با وضعیت راه‌ها را دنبال کنند.