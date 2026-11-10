به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی‌نژاد با اعلام این خبر اظهار کرد: متهم «ح_ب» که به اتهام قتل عمدی مرحوم «م_ق» تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده وی پس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور رای قطعی قصاص نفس شده و حکم در آستانه اجرا قرار داشت.

وی افزود: با تلاش‌ها درخصوص اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان ،معتمدین و متنفذین محلی با برگزاری جلسات متعدد با حضور اولیای دم برای صلح و سازش تلاشهای مجدانه صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان افزود: تلاشها منجر به نتیجه شد و در نهایت صاحبین حق قصاص رضایت و گذشت خود را اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به قاتل حیاتی دوباره بخشیدند.