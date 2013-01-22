به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق افراسیابی، معاون فرهنگی، مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به برنامه های روز اختتامیه جشنواره قرآنی آیات اظهار کرد: برگزای نمایشگاه عکس قرآنی و نمایشگاه دستاوردهای مؤسسات و کانون های قرآنی از جمله برنامه های اختتامیه جشنواره ملی نشریات دیجیتال و مکتوب قرآنی آیات به شمار می رود.

وی افزود: علاقمندان برای شرکت در جشنواره قرآنی آیات، می توانند آثار خود را تا 12 بهمن ماه به نشانی خیابان کریمخان زند، خیابان نجات اللهی شمالی، کوچه زبرجد، پلاک 4، دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی استان تهران یا به نشانی الکترونیک www.quranfestival.ir ارسال کنند.

افراسیابی با اشاره به فعالیت کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان تهران گفت: با توجه به حضور 1500 کانون فرهنگی، هنری مساجد استان تهران فراخوانی جهت برگزاری نمایشگاهی از آثارپژوهشی قرآنی این کانون ها ارائه شده است.

وی با اشاره به دیگر برنامه های جانبی مراسم اختتامیه جشنواره ملی نشریات دیجیتال و مکتوب قرآنی آیات تصریح کرد: پژوهشی در ارتباط با نحوه انعکاس رویدادها و آثار قرآنی در شبکه ای تلویزیونی با همکاری دانشگاه تهران انجام شده است که چکیده این پژوهش در تصمیم گیری برای رسیدن به آینده بهتر در عرصه اطلاع رسانی در روز افتتاحیه ارائه خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: تا کنون بیش از 27 هزار اثر به جشنواره ملی نشریات دیجیتال و مکتوب قرآنی آیات ارسال شده است که پس از طی مراحل داوری و تقدیر از برگزیدگان، آثار برتر این جشنواره از سوی شبکه تهران معرفی خواهد شد.